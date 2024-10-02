北美台灣研究30年　青年線上座談探討學術研究如何連接台灣與世界

▲Y’s Day「週三青年日」舉行線上座談，探討學術研究如何連接台灣與世界。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

北美台灣研究學會由外交部長林佳龍等野百合學運世代於1994年共同發起成立，今年剛好滿三十週年。對於如何持續推動全球化台灣研究，台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，儘管過去有段時間因中國崛起影響台灣研究的資源分配，但透過跨國比較研究以及與其他國際學術社群建立緊密聯繫，為台灣在國際學術界中找到定位，展現出台灣研究的韌性與活力，是可以立即進行的工作與方向。

Y’s Day「週三青年日」2日晚間舉行線上青年座談，談討主題為座標北美，遇見台灣 — 學術研究如何連接台灣與世界，董思齊是在這場線上座談中，做上述表示，同場受邀與青年和網友分享觀點的來賓，還包括東吳大學政治系助理教授陳方隅、經緯航太科技公司董事長暨北美台灣研究學會發起人羅正方、台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）主任彭琪庭、CET Academic Programs台灣中心主任張竹芩，以及北美台灣研究學會會長鍾宜庭。

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東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，北美台灣研究學會（NATSA）是台灣向世界發聲的重要據點，從關於台灣的學術研究出發，協助世界了解台灣，相互交流，讓關鍵的台灣經驗成為世界各國發展的重要資源。

台灣智庫副執行長董思齊也指出，近年來在國際政治環境的改變與世界重新評估中國威脅下，台灣經驗倍受國際社會重視，加上台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，台灣研究的重要性明顯提升。他認為，台灣青年應積極參與國際學術社群，提升台灣在全球舞台上的話語權，同時強化台灣學的獨立性，「台灣是世界的台灣」，期盼未來更多青年學者能接棒，延續台灣研究的傳承與發展。

經緯航太科技公司董事長、北美台灣研究學會發起人羅正方回憶，他在80年代參與台灣的學生運動，90年代到美國求學，與當時許多留學生一起，把在台灣參與社會運動的熱情帶到海外，而在1996年台海危機爆發，世界各國的台灣留學生串聯發起「民主衛台灣」活動，讓世界聽見台灣尋求自主、反對霸凌的聲音，而NATSA也是在這樣的時代背景下成立，希望在美國這個世界的中心，將台灣觀點的聲音傳達出去。

羅正方直言，理工青年、工程師也必須了解地緣政治和社會科學，以他現在帶領的「無人機台灣隊」為例，此不但牽涉到跨學門的技術整合，也和國際政治以及自由民主聯盟的發展息息相關，很幸運自己能見證學生運動的過程，從中摸索並思考個人和國家的方向，都成為現在職涯發展和生命成長的養分。

台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）主任彭琪庭表示，隨著中國的改革開放和美中關係加溫，「台灣學」在2000年代逐漸衰退，因此，北美台灣研究學會也非常努力地想讓學界看到台灣的主體性，同時與其他國家、種族與文化連結，例如，開創台灣與愛爾蘭、加拿大魁北克、太平洋原住民等跨國、跨區域、跨種族的比較研究，目的就是希望鼓勵以台灣為主體的創新研究取徑。

CET Academic Programs台灣中心主任張竹芩表示，她在美國求學期間教授中文，面對的是強勢的孔子學院以及中國口音為主的環境，就連辦學術活動都會遇到被監控、被冒用身份的狀況，但她也在困難的環境中發現台灣是帝國之間的重要樞紐，「我們就是民主的中心」，她目前負責的工作就是引介美國學生來台學習，希望種下認識台灣、研究台灣的種子，持續為台灣貢獻。

北美台灣研究學會會長鍾宜庭認為，現在「台灣學」研究看起來理所當然，甚至因為地緣政治而興起新的一波「台灣熱」，但必須思考的是在世界、亞洲和東亞的框架下，「世界的台灣」是什麼樣子？對美國社會和學術社群的意義為何？如此才能讓世界更容易聽到並接受台灣的聲音。在全世界關注台灣之際，學會想讓大家知道，「台灣不只是國際關係中的棋子，我們有自己的音樂、飲食、族群、文化等內部多樣性」。