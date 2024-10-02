流產回娘家坐月子　婆婆主動提議照顧…她得知被騙真相怒了

▲ 女網友剛結婚沒多久就懷孕，後來不幸流產。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

「別人家的小孩死不了！」1名女網友抱怨，自己剛結婚沒多久就懷孕，後來不幸流產，回到娘家坐月子，期間婆婆打電話來關心，還主動提議讓她回婆家，原本以為對方是真心對自己好，誰知竟然只是捨不得女兒早起幫忙做生意，才把她騙回去幫忙，事後得知大嫂也曾經流產，手術隔天就被要求幫忙顧店。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「剛嫁過來沒多久很開心懷孕了，但好景不常小孩沒心跳，跑了好幾家診所醫院檢查都是一樣的結果，不得已必須流掉，當時已經快三個月，」之後她在娘家坐月子，2週後婆婆來電關心，還主動跟娘家媽媽提議要幫她做後面2週的月子，讓她一度相當感動。

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女網友透露，婆婆假意關心要她回婆家，只是因為小姑當時在讀夜間部大學，對方捨不得女兒還要早起幫忙店裡生意，所以才把她騙回去幫忙，後來婆婆也沒有幫她坐月子，只是要人手回來幫忙顧店，「事後得知大嫂也曾經流產，做完手術隔天就被要求幫忙顧店。別人家的小孩死不了，妳真的很會」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「被騙了一次當作教訓，下次或以後在也不回婆家做月子，等到娘家或月子中心做月子坐好坐滿了再回婆家」、「巫婆總想算計別人的女兒，保護自己的女兒，但自私過頭了會出事的」、「妳跟妳大嫂的老公都死了？有沒有想過一直懷不上孩子是要讓妳沒壓力的恢復自由之身」。

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