遭女客扯髮甩地！Lalaport燒肉店員工開店15分鐘遇襲　驗傷提告

▲Lalaport內一間燒肉店發生店員遭消費者無預警攻擊事件，嚇壞現場所有人。（圖／翻攝自threads@klein0911）

記者游瓊華／台中報導

真的超無辜！台中知名賣場Lalaport內一間燒肉店昨天上午驚傳一名女客人無預警出手攻擊店員，扯髮將女店員甩地事件，女店員因此臉部挫傷、腳部瘀青，離譜的是，過程中，鄭女母親只是站在一旁看著，並向警方表示，女兒心情不好才會出手，令女店員親友無法接受。事後女店員家屬將影片貼網，心痛問「這社會怎麼了，上個班也發生這種意外！」

據了解，事件發生在三井Lalaport北館5樓的燒肉餐廳，上午11點15分，門店剛開始營業沒多久，36歲的鄭姓女子與母親一同進入燒肉店準備用餐，由22歲林姓女店員協助服務，未料鄭女無預警攻擊林女，雙手扯住林女頭髮後狂拉好幾下，之後用力將林女甩地，造成林女臉部挫傷、腳部瘀青。

林女的同事、林姓男子聞聲見狀趕緊前往幫忙拉開兩人，沒想到也因此受傷；其他人趕緊通報警方到場，但離譜的是，過程中，鄭女母親只是站在一旁看著，未出手協助。警方表示，鄭女已經離開現場，僅留母親在現場，事後受傷林女也到醫院治療、驗傷，並提告對方傷害罪，警方依規受理，將依法偵辦。