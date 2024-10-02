敲碗成功！八曜和茶宣布「台北我們來了」　網超驚喜：我每天喝

▲八曜和茶。（圖／翻攝自Threard／8yotea）

記者曾筠淇／綜合報導

知名手搖飲品牌「八曜和茶」主要開在中南部，因此早有不少北部網友敲碗，期待八曜和茶能到雙北展店。「八曜和茶」昨晚就在Threads上搶先宣布好消息，「台北我們來了！」掀起網友熱烈討論。

「八曜和茶」在Threads上搶先發文，「正式宣布！台北我們來了」，而且門市已經蓋好了，他們將在10月7日當天，於官網釋出最新預告。小編也在串文底下感謝大家提供地點資訊，讓他們成功在台北找到合適的地點，「歡迎大家繼續填單，讓我們繼續找到適合發光的地方」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「南港嗎」、「請來新莊幸福路」、「想證明自己就來士林捷運站一級戰區」、「來台北車站啦！我們站前店要叫飲料囉」、「可以來內湖嗎？我家這裡很多飲料店」、「許願晴光商圈！飲料一條街不能沒有你們」、「什麼時候全台都會有」、「公館～求你了，開在公館我每天喝」。

「八曜和茶」小編後來又發布新一則貼文，寫道「知道八曜要來『大台北』的來簽到。」因此也有網友熱議，「要確欸，新北不是台北喔」、「新北不是台北，但算大台北」、「新北不是台北欸，用大台北，新北人會高興嗎」。

▲網友很好奇八曜和茶開在哪。（圖／翻攝自Facebook／八曜和茶）

在臉書上，則有網友貼出照片，猜測地點應該是永和。不過「八曜和茶」尚未公布確切門市位置，請以官方消息為準。

說到手搖飲，近期掀起討論的還有清心福全與貓貓蟲咖波聯名的「立體造型恰好瓶」和「保溫瓶套組」，造型非常可愛，1日起，只要購買任一飲品，即可以65元加購一個「立體造型恰好瓶」，每人當次消費限購1個；10日起，只要購買任一飲品即可以850元加購「保溫瓶套組」，每人當次消費限購1個。

「珍煮丹」近日則找來蔡阿嘎「GArmy」系列跨界合作打造一系列聯名，3款限量GArmy聯名戰隊T-Shirt只送不賣，只要在門市消費滿百元即送嘎嘎樂1張，滿200送2張（以此類推），最大獎就是戰隊T，另外還有多樣飲品優惠等著客人刮，各店數量有限，送完為止。