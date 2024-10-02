超市菜被搶光「攤販卻有滿滿青菜」！一問高麗菜價格　他嚇到放下

▲生鮮蔬菜快被掃空。（圖／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

颱風「山陀兒」來勢洶洶，持續威脅著台灣，各大賣場、傳統市場出現搶購蔬菜的人潮，財經專家「狄驤」早起去市場買菜，跑了好幾家超市，架上都空空如也，看到路邊的攤賣有滿滿的葉菜，一問價格驚呆，高麗菜一顆居然要400元，嚇得他趕緊放下。

財經專家「狄驤」在臉書粉專發文，家中已經3天沒有葉菜，一早去超市採買，但跑遍多家超市，卻發現蔬菜架上空空如也，「只能反省自己還不夠早起」，走出超市看到外面有家攤販，攤位上有滿滿的葉菜類。

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他欣喜地拿起一顆高麗菜詢問價格，卻被告知要400元，「聽到這邊，我輕輕的放下高麗菜，拿了幾把旁邊的青江菜」，他心中暗想，只要有葉菜類就好，不必在颱風天追高買高麗菜，「之後等颱風離開再逢低進場就好」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「好可怕的價格」、「其實台東農會有出乾燥高麗菜，各大超市都蠻好買」、「這時候好市多的菜相對便宜很多」、「在去市場的途中，看到這篇準備回頭」、「被天價高麗菜嚇醒了」、「颱風前兩三天就要買了啦！慢太多步了」、「那就直接買高麗菜水餃」、「400元的高麗菜也是一種詐騙了」。

山陀兒颱風持續逼近，國內菜價衝破歷史新高，大台北蔬菜平均批發價每公斤飆到63.8元，各類菜種新高價。農糧署副署長姚志旺指出，主因是目前本來就是蔬菜產量較少的季節，加上7月底凱米颱風重創蔬菜產區，好不容易復耕，卻又豪雨不斷，導致蔬菜價格一直居高不下，如今又遇到山陀兒颱風，菜價一舉上衝。

貼文獲財經專家「狄驤」授權轉載。

