別撲空！威秀影城3縣市12點前場次取消　雙北、桃竹苗白天正常營業

▲威秀影城台中市、台南市、高雄市今中午前電影場次取消。（圖／CTWANT資料照）
圖文／CTWANT
山陀兒颱風來襲，今（2）日全台停班停課，部分KTV、娛樂場所持續營業，甚至傳出公布颱風假後，訂位爆滿的情形。颱風天若想看電影，記得先關注影城動態，「威秀影城」昨（1）晚公告，台中市、台南市、高雄市威秀影城今日上午12:00前場次取消。
威秀影城：
台中市、台南市、高雄市威秀影城2日上午12:00前場次取消，中午12:00後場次將視風雨狀況評估。
台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、花蓮縣威秀影城，白天正常營業，後續將視風雨狀況評估調整。
美麗華影城：
10月2日白天正常營業，後續將視風雨狀況進行調整。
喜樂時代影城：
10月2日永和店正常營業，其他分店尚未公布。
秀泰影城：
台東秀泰10月2日停業一天。其餘分店正常營業，後續將視風雨調整營業時間。
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