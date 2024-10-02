山陀兒遭「槽線」鬼切！路徑詭譎難預測　連預報員也提心吊膽

▲氣象署簡任技正伍婉華。（圖／中央氣象署）

圖文／CTWANT

今年第18號颱風「山陀兒」颱風一整天緩慢移動，從9月30日起各國路徑瘋狂往西修正，直到這兩天，山陀兒走到台灣南方，在西南外海慢慢往北走，最後吸入太多乾冷空氣，導致強度減弱。山陀兒難預測動態、詭譎不定，宛如「秋颱」路經，連氣象預報員都相當困擾。

山陀兒鬼切北上、延後登陸，氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒掉入高壓中間的「鞍型場」，沒有明確的導引氣流，才導致颱風像是迷失方向，直接失速，讓各國不斷修正路徑。而山陀兒周遭的高壓原本是一體，但北方有「槽線」出現，將高壓從中間切開，讓山陀兒有空間往北移動。

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事實上，在颱風警報期間，氣象署每3小時就會以記者會的模式，對外說明颱風最新動態，每個颱風由2名預報員輪番上陣，直到警報解除。

伍婉華負責山陀兒颱風上半天播報，在結束下午2點半的記者會後，還要持續開會、分析資料，睡覺時間為晚上11點到凌晨3點左右的，3點半就要再次開會，準備5點半的第一場播報。

颱風警報期間，負責颱風氣象預報員沒有「下班回家」的選項，在面對記者提問時，要詳細解釋颱風變化原理，也要提供地方政府針對防災的專業建議，可以說以氣象署為家，是颱風來臨期間值得尊敬的角色。

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