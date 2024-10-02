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山陀兒猛吸乾冷空氣龜速踏步！登陸後將變「孤魂野鬼」卡上空消散

山陀兒預估週三（2日）深夜至四（3日）凌晨間登陸。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲山陀兒預估週三（2日）深夜至週四（3日）凌晨間登陸。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

圖文／CTWANT

今年第18號颱風「山陀兒」來襲，不過它移動速度緩慢，已從強颱轉為中颱。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出， 山陀兒颱風不斷吸入乾冷空氣，水氣越來越少，若山陀兒從西南部登陸，南部還是會有強降雨，但累積雨量會比有西南氣流加持的凱米颱風少很多。

氣象粉專「觀氣象看天氣」昨（1）晚發文指出，山陀兒颱風因不斷吸入乾冷空氣，今（2）天凌晨至晚上，整體水氣已有相當幅度的減少。因此，山陀兒若從西南部登陸，南部仍有強降雨，但累積雨量會比凱米颱風少很多。

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「觀氣象看天氣」提醒民眾仍要嚴防因風暴潮而造成海水倒灌，以及強度若維持中颱以上，登陸點附近要防強陣風。至於北部的雨勢就得看是否會有共伴效應，這部分還要再持續觀察。

山陀兒因不斷吸入乾冷空氣，強度稍微減弱。（圖／觀氣象看天氣臉書）

▲山陀兒因不斷吸入乾冷空氣，強度稍微減弱。（圖／觀氣象看天氣臉書）

氣象粉專「天氣風險」指出，山陀兒颱風緩步北上，過去12小時才移動70公里，預估颱風登陸的時間也延後到今（2）日深夜。颱風走的越慢，捲入北方乾冷空氣越多，減弱越快，連預測登陸路徑也有變數，最可能的路徑仍是週四時，宜花外海出現副中心取代，也有部分預測指出沿西部北上、在台灣海峽減弱消散的路徑。

不過，颱風登陸後受到東北季風影響、中央山脈破壞，颱風強度會快速減弱，甚至崩潰消散。

「天氣風險」提醒，颱風登陸前後的風雨最為劇烈，南部風雨逐漸增強，居民要嚴加戒備。北部早上雖然還沒有明顯的風雨，但入夜後風雨也會逐漸增強，週四（3日）不論颱風在哪裡，受東北季風影響，都會是強風、驟雨的天氣，氣溫也會明顯下滑。

「天氣風險」預估颱風登陸的時間延後到週三（2日）深夜。（圖／天氣風險臉書）

▲「天氣風險」預估颱風登陸的時間延後到今（2日）深夜。（圖／天氣風險臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風往台灣靠近，但因為滯留所以登陸時間延後，比最一開始預估的時間晚了近12小時，變成週三（2日）深夜至四（3日）凌晨間，登陸熱點不變，依然是「台南至高雄」間。

不過颱風登陸後受到地形干擾，加上減弱太快，又被東北季風壓制，「週四整天幾乎在台灣上空慢慢走，持續被台灣的眾高山們摧殘，只好像孤魂野鬼卡台灣上空慢慢北漂，直到消散。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別呼籲，基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮的民眾，最快今（2）日下半天開始，共伴效應會慢慢出現，會出現持續性的劇烈雨勢，直到颱風消散或離開為止。

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