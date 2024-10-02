13處公路預警封閉　蘇花崇德段開放3次通行「13時起封路」

▲13處公路路段今實施預警封閉，蘇花公路今短暫放行3次。（示意圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來襲，預估將帶來不小雨量，公路局針對首當其衝的13處公路預警性封閉，其中台9線蘇花公路和仁至崇德段，今(2日)將開放3時段短暫通行，預計下午13時起實施預警封路。

山陀兒挾帶豪大雨威脅省公路，公路局今針對13處公路路段實施預警性封閉，其中蘇花公路台9線和仁至崇德路段，今開放3次通行，包括8:00~8:20、10:00~10:20及12:00~13:00，預計下午13時起實施預警性封閉。

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公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲台20線南橫公路勤和至復興路段預警性封閉。（圖／公路局提供）

預警性封閉路段：13 處

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。

2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，2日8:00~8:20、10:00~10:20及12:00~13:00，開放3次通行，預計13時起實施預警性封閉。

3.台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，實施預警性封閉。

4.台東縣大武鄉台9線418K+300(大武橋)，實施預警性封閉。

5.屏東縣獅子鄉台9線437k+580至449k+200(草埔至新路路段)，實施預警性封閉。

6.台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線0K+350至16K+151(安朔至草埔路段)，實施預警性封閉。

7.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。

8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。

9.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。

10.花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。

11.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。

12.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。

13.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。