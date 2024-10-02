「山陀兒」停滯卡在家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化

▲山陀兒颱風移動速度緩慢，過去3小時近似滯留。（圖／取自氣象署網站）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒移動速度緩慢，中央氣象署觀測過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天到明天觀察颱風靠近南部陸地的過程，包括眼牆及雨帶的變化，持續注意風雨的影響。

氣象署發布最新觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄的西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

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▲山陀兒颱風近似滯留，徘徊在高雄外海。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，颱風過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

陸上警戒範圍仍包括台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，終於可以用林園降雨雷達來追颱風中心，今天到明天這段時間，好好觀察颱風靠近南部陸地的過程，包括眼牆以及雨帶的變化，也要持續注意風雨的影響，「山陀兒你的速度實在太慢了」。