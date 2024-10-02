山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

▲山陀兒颱風預估明日以中颱甚至輕颱登陸，快速減弱為熱帶性低氣壓。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風今晨減弱為中度颱風，氣象署預估，明天以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，登陸後受到地形破壞，快速變成熱帶低氣壓，往西部北上，但南部風雨仍明顯，到明天登陸才會減緩，北部還有東北風影響，雨勢逐漸增加。

氣象署發布最新觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄的西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署今晨也修正山陀兒颱風路徑預測，沿著西半部往北上。

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▲山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上 。（圖／記者蔡亞樺攝）

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風環流結構依舊完整，強風豪雨仍會影響台灣，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部陸地，緩慢速度向北前進，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。

伍婉華提到，目前南部海邊觀測8到10公尺浪高，其他各沿海地區5到6公尺，且都有長浪現象，台灣海峽跟南部海面平均風11至12級、陣風12級至14級，甚至颱風中心16級陣風，雖然颱風靠近會減弱，強風帶還是會影響台灣。

▲未來風力趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，颱風移動緩慢，但西部海面的風逐漸起來，目前花蓮、台東觀測到10級風，颱風中心逐漸往西南部靠近，強風帶也會往西南部內陸移動，未來發生強陣風不會只限於沿海，西半部沿海陸續增強9到10級陣風。

降雨趨勢，伍婉華指出，颱風環流影響之外，北邊跟東北邊也有回波形成，一波波移入影響陸地而出現降雨。今天花東持續下雨，北部尤其新北沿海、基隆北海的雨勢也會增多，西北部也有零星降雨，但比較短暫。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她說，氣象署今日持續發布豪雨特報，包括新竹以北山區、新北市、基隆北海岸、東半部、雲林以南及澎湖有局部大雨 ，宜蘭、花蓮山區、台南、高雄及澎湖有局部性豪雨，台南、花蓮山區則有大豪雨，台東及屏東山區發生超大豪雨。

伍婉華表示，明天颱風登陸後減弱，南部雨勢才會減少。秋颱跟夏颱不一樣，夏颱主要是太平洋高壓導引移動，但秋天太平洋高壓勢力減弱，次級系統包括低壓或北方槽線都會影響颱風，所以運動比較複雜，每個環節變化與接近速度影響各地風雨的狀況與程度，氣象署綜觀各國資料做出最新預報。