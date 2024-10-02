　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲山陀兒颱風預估明日以中颱甚至輕颱登陸，快速減弱為熱帶性低氣壓。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風今晨減弱為中度颱風，氣象署預估，明天以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，登陸後受到地形破壞，快速變成熱帶低氣壓，往西部北上，但南部風雨仍明顯，到明天登陸才會減緩，北部還有東北風影響，雨勢逐漸增加。

氣象署發布最新觀測資料顯示，山陀兒上午8時的中心位在高雄的西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署今晨也修正山陀兒颱風路徑預測，沿著西半部往北上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上 。（圖／記者蔡亞樺攝）

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風環流結構依舊完整，強風豪雨仍會影響台灣，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部陸地，緩慢速度向北前進，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。

伍婉華提到，目前南部海邊觀測8到10公尺浪高，其他各沿海地區5到6公尺，且都有長浪現象，台灣海峽跟南部海面平均風11至12級、陣風12級至14級，甚至颱風中心16級陣風，雖然颱風靠近會減弱，強風帶還是會影響台灣。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來風力趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，颱風移動緩慢，但西部海面的風逐漸起來，目前花蓮、台東觀測到10級風，颱風中心逐漸往西南部靠近，強風帶也會往西南部內陸移動，未來發生強陣風不會只限於沿海，西半部沿海陸續增強9到10級陣風。

降雨趨勢，伍婉華指出，颱風環流影響之外，北邊跟東北邊也有回波形成，一波波移入影響陸地而出現降雨。今天花東持續下雨，北部尤其新北沿海、基隆北海的雨勢也會增多，西北部也有零星降雨，但比較短暫。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她說，氣象署今日持續發布豪雨特報，包括新竹以北山區、新北市、基隆北海岸、東半部、雲林以南及澎湖有局部大雨 ，宜蘭、花蓮山區、台南、高雄及澎湖有局部性豪雨，台南、花蓮山區則有大豪雨，台東及屏東山區發生超大豪雨。

伍婉華表示，明天颱風登陸後減弱，南部雨勢才會減少。秋颱跟夏颱不一樣，夏颱主要是太平洋高壓導引移動，但秋天太平洋高壓勢力減弱，次級系統包括低壓或北方槽線都會影響颱風，所以運動比較複雜，每個環節變化與接近速度影響各地風雨的狀況與程度，氣象署綜觀各國資料做出最新預報。

ET快訊
山陀兒估明登陸「快速死在路上」！　北台灣迎雨彈
快訊／台中木材廠惡火！　老闆妻兒、姪子3人命喪火場
山陀兒巨浪沖垮堤防！　現場慘況曝
快訊／台中木材廠大火！　尋獲1焦屍
2間宣布停業一天！　全台百貨營業情況一次看
「山陀兒」停滯卡家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化
山陀兒「南北大縱走」　日氣象廳：4日從台灣北部出海
LIVE／中颱山陀兒影響時間延長　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

山陀兒襲擊屏東！枋寮大庄村堤防遭巨浪沖垮　現場慘況畫面曝

山陀兒遭「槽線」鬼切！路徑詭譎難預測　連預報員也提心吊膽

山陀兒猛吸乾冷空氣龜速踏步！登陸後將變「孤魂野鬼」卡上空消散

13處公路預警封閉　蘇花崇德段開放3次通行「13時起封路」

櫃哥櫃姐上班了！山陀兒怠速　台中新光、廣三、大遠百正常營業

「山陀兒」停滯卡在家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

山陀兒襲擊屏東！枋寮大庄村堤防遭巨浪沖垮　現場慘況畫面曝

山陀兒遭「槽線」鬼切！路徑詭譎難預測　連預報員也提心吊膽

山陀兒猛吸乾冷空氣龜速踏步！登陸後將變「孤魂野鬼」卡上空消散

13處公路預警封閉　蘇花崇德段開放3次通行「13時起封路」

櫃哥櫃姐上班了！山陀兒怠速　台中新光、廣三、大遠百正常營業

「山陀兒」停滯卡在家門口　專家：注意眼牆及雨帶變化

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

維港煙火連放23分鐘吸33萬遊客駐足　600架無人機表演突取消

士林執行分署暖心相助　快閃義賣助網美甜點店解困還債

山陀兒襲台！蘭嶼男心肌梗塞　黑鷹直升機冒風雨馳援送醫

山陀兒超詭異「1時間點」全台強風大雨　網傻：活30年第一次見　　

颱風天不來了！　昨整日沒有共機、共艦擾台

快訊／台中木材廠惡火！老闆驚險逃出　妻兒、姪子3人全命喪火場

「名勝世界壹號」郵輪提早出航　近百名旅客控被丟包

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

「台灣聽颱風就放假真的好嗎？」　矢板明夫曝台日差異

美聯投手三冠王壓制太空人　老虎外卡系列賽聽牌

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

北捷貼心2服務紅到國外

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面