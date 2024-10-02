　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲山陀兒路徑再西修。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台停班停課一天，周四可能還有颱風假！氣象專家林得恩表示，中度颱風山陀兒路徑再西修，中央山脈西側通過，颱風假不只一天。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，根據中央氣象署最新颱風路徑動態分析顯示，山陀兒已於今晨降為中度颱風，並逐漸轉向東北前進，接近台灣，颱風強度還有持續減弱趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說，由於駛流場導引相當不顯著，山陀兒的牛步速度，幾乎每小時均低於10公里以下，也使得影響時間將再延後；路徑也再西修，預計將從中央山脈西側通過，周四早上9時前後，將從台南附近登陸，依此路徑及運動速度推估，颱風假不只一天。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩提到，中央氣象署也評估，山陀兒颱風周五清晨至周六間，有機會就死在台灣，並降為熱帶性低氣壓的可能。

林得恩提醒，今日受颱風環流雲系影響，東半部、嘉義以南、大台北、基隆北海岸、中部以北山區易有局部大雨或豪雨，尤其花蓮縣、台東縣、屏東縣、中南部山區有局部豪雨等級以上降雨機會；風浪部分，台中以南、離外島、台東沿海空曠地區將有10至12級或以上強陣風。

ET快訊
伊朗真的發射飛彈了　以色列全境發布空襲警報
龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大
快訊／山陀兒南台轉1天延後登陸　凌晨「重返中颱」暴風圈肥大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友驚見：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

山陀兒來襲今全台颱風假　雙北各醫院開診狀況一次看

快訊／山陀兒南台轉1天延後登陸　2:30「重返中颱」暴風圈肥大

山陀兒被丟包越慢越弱「崩潰路徑」曝！延遲登陸　北台猛灌強風雨

強颱山陀兒來了！北市開放紅黃線「附條件」停車　路邊停車暫不收費

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友驚見：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

山陀兒來襲今全台颱風假　雙北各醫院開診狀況一次看

快訊／山陀兒南台轉1天延後登陸　2:30「重返中颱」暴風圈肥大

山陀兒被丟包越慢越弱「崩潰路徑」曝！延遲登陸　北台猛灌強風雨

強颱山陀兒來了！北市開放紅黃線「附條件」停車　路邊停車暫不收費

世界級拳王身中7槍！　洛杉磯自家門前遭射殺亡

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

小資族必學「333存錢法」快速存一桶金！穩穩控制無形的花費

國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

體操協會新理事長爆是淫媒　仲介女生出國賣淫

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒來了全台停班　颱風假7大常見問題一次看

HBM3e面臨良率學習曲線、客戶驗證挑戰　明年是否過有待觀察

13年沒開張！統一發票千萬獎已開出1106張　連江縣至今未破蛋

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

即／山陀兒雨還沒下　內湖癱瘓

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

客運駕駛毆打學生　虎尾高中回應了

即／山陀兒來勢洶洶！14縣市「超大豪雨特報」

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

山陀兒明倒勾登陸　致災風雨直衝南部

遭親友笑「高中畢業才當作業員」　她曝年薪120萬大學學歷

北捷貼心2服務紅到國外

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

即／山陀兒雨還沒下　內湖癱瘓

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

「銀行有點過分了！」　房仲全聯會提9大訴求護購屋族

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

客運駕駛毆打學生　虎尾高中回應了

即／山陀兒來勢洶洶！14縣市「超大豪雨特報」

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面