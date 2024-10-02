明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

▲山陀兒路徑再西修。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台停班停課一天，周四可能還有颱風假！氣象專家林得恩表示，中度颱風山陀兒路徑再西修，中央山脈西側通過，颱風假不只一天。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，根據中央氣象署最新颱風路徑動態分析顯示，山陀兒已於今晨降為中度颱風，並逐漸轉向東北前進，接近台灣，颱風強度還有持續減弱趨勢。

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林得恩說，由於駛流場導引相當不顯著，山陀兒的牛步速度，幾乎每小時均低於10公里以下，也使得影響時間將再延後；路徑也再西修，預計將從中央山脈西側通過，周四早上9時前後，將從台南附近登陸，依此路徑及運動速度推估，颱風假不只一天。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

林得恩提到，中央氣象署也評估，山陀兒颱風周五清晨至周六間，有機會就死在台灣，並降為熱帶性低氣壓的可能。

林得恩提醒，今日受颱風環流雲系影響，東半部、嘉義以南、大台北、基隆北海岸、中部以北山區易有局部大雨或豪雨，尤其花蓮縣、台東縣、屏東縣、中南部山區有局部豪雨等級以上降雨機會；風浪部分，台中以南、離外島、台東沿海空曠地區將有10至12級或以上強陣風。