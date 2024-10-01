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社會 社會焦點 保障人權

「我追分郵局」打求證電話遭對方秒掛斷　行員遭誤認是詐騙分子

記者鄧木卿／台中報導

台中70歲陳姓男子要匯款9萬元給兒子投資，遭到行員關懷詢問，陳男給了媳婦電話讓行員查證，不料，行員聽錯號碼，打去是男子接的，男子一聽是追分郵局，以為接到詐騙電話，馬上掛斷，行員雖然被誤解，反而陰錯陽差的更加篤定陳男被騙，警方獲報到場協助，成功勸阻匯款。

▲▼追分郵局行員打求證電話，竟遭對方秒掛斷，原來行員被誤以為是詐騙分子。（圖／警方提供，下同）

▲追分郵局行員打求證電話，竟遭對方秒掛斷，原來行員被誤以為是詐騙分子。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局烏日分局追分派出所9月30日9時許，接獲追分郵局報案，陳男要從帳戶內提領9萬元給兒子作為投資用途，原來，陳男前天接到「兒子」未顯示號碼的電話，「兒子」宣稱原本的LINE無法使用，所以請父親重新互加好友，「父子倆」寒暄1天後，假兒子就來電請求支援36萬元，並說過幾天就會還。

陳男起初聽聲音不像，懷疑是否為兒子來電，但對方誆稱近來罹患流感，聲音才會不一樣，愛子心切的他，二話不說決定幫兒子一把，於是前往郵局領款。

▲▼追分郵局行員打求證電話，竟遭對方秒掛斷，原來行員被誤以為是詐騙分子。（圖／警方提供，下同）

陳男說了媳婦電話號碼，行員聽錯了，打過去是男子接的，男子一聽是郵局打來，馬上掛斷，以為自己遇上詐騙，結果讓行員陰錯陽差的更加篤定陳男被騙了，後來，陳男再打給兒子，這才得知兒子根本沒有要借錢，整件事算是喜劇收場。

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