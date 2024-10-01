第七屆美麗基隆論壇　與業界精英對話攝影創作新機遇

▲第七屆美麗基隆影片／攝影創作論壇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

在當今快速變化的產業環境中，創作者面臨前所未有的挑戰與機遇。如何在激烈的競爭中脫穎而出，已成為每位創作者必須深思的課題。第七屆美麗基隆影片／攝影創作比賽活動，一日舉辦論壇會暨專題演講，邀請業界資深專家和前輩分享他們的寶貴經驗，幫助學員們更好地掌握當前產業趨勢，並激發創作靈感。

論壇在舊正濱派出所（基隆市中正區中正路511號）舉行，邀請到知名導演馬立群及藝術家鄧博仁，與參與者分享他們的創作旅程及行業見解。此外，基隆市綜發處副處長陳文昭、基隆市政府發言人余治明，以及吉隆有線電視股份有限公司總經理李宇屏等貴賓也蒞臨現場，為論壇注入不同的觀點。

綜發處副處長陳文昭指出，基隆比起其他城市來說，有港有山有海，這樣三種元素結合在一起，隨手捻來都是非常好的攝影素材，市政府舉辦魅力基隆攝影比賽，希望透過民眾鏡頭的角度，讓外縣市來的朋友知道，基隆市是一座充滿人文歷史的港海城市。

發言人余治明表示，這一場論壇，我們邀請到影視、藝文界的相關人士，與攝影愛好者及民眾一起對話，進行創意的發想、腦力激盪，期盼透過論壇，讓更多基隆之美，能被大家發掘。

藝術家鄧博仁致詞表示，參賽者拍照很大部分是為自己，不是為了比賽，比賽就是讓在這個比賽裡面去觀摩大家的水準，然後增加自己見識，自己的水準在哪個地方，但如果拍照是為了比賽，往往會失去原本故事的溫度，如果參賽者，能多關注你現在當下會發生的事情，然後欣賞一些社會角落，真善美去發掘故事，這樣的作品更會讓有有感。

知名導演馬立群致詞表示，可以試著去從自己跟生活周遭的地方，去找尋一些感人的或是有趣的故事來作拍片的開始，一個好的內容，也可以拍出一部好的片子，先尋找一個好故事這比較重要，因為你有好的故事，你才可能會有好的劇本，從身邊親朋好友去觀察，把感官放大，放大到你的作品，就會衍生出好的內容。