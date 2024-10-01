卡特成美國首位「百歲卸任總統」！　喬治亞州鄉親歡慶

▲ 卡特過百歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國喬治亞州平原鎮今天慶祝前總統卡特100歲生日，被鄉親視為英雄的卡特將成為美國歷來唯一活到百歲高齡的卸任總統，軍機空中分列式已備妥，曲目也完成排練。

卡特（Jimmy Carter）在1年7個多月前就宣布他將入住安寧療護中心，他的長壽超乎所有人預期。

卡特曾是花生農夫，也當過喬治亞州州長，以謙虛得體為人所知，他在1981年卸任後回到僅有約600人口的鄉村，一直保有踏實、受人欽佩的形象。

這位民主黨籍前總統不再定期公開露面，他上次出門是在今年7月觀賞獨立日煙火。他將在他與亡妻羅莎琳（Rosalynn Carter）於1960年代在平原鎮（Plains）打造的家裡度過生日。「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution）報導，他將與20名左右的家族成員共進午餐。

美國國家公園管理局（US National Park Service）卡特國家歷史公園（Jimmy Carter National Historical Park）負責人史塔基（Jill Stuckey）告訴法新社，「我們很高興，出身於這座小鎮的總統將成為唯一活到百歲的總統。」

史塔基說，軍機分列式將出動4架海軍F-18戰機，因為卡特曾參與海軍核潛艦計畫，並晉升為上尉。他應該在家就能看到分列式。

美國各界已陸續向卡特致敬，現任總統拜登上週末在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的影片聲明中說，卡特是「我國和世界的道德力量」。

卡特於1977年到1981年擔任總統，曾是全球調解人、人權運動人士和資深政治家，並於1982年成立備受尊敬的卡特中心（Carter Center），致力於他對全球外交的願景。

他在總統任內，於1977年簽署新的巴拿馬運河條約，同意將運河控制權移交給巴拿馬，並於1978年促成以色列與埃及之間的大衛營協議（Camp David Accords），另於1979年與中國建交。

但卡特政府也遇到諸多困境，包括伊朗人質危機和1979年到1980年的第2次石油危機。

卡特的家人說，他對政治仍充滿興趣，也熱切期盼能活到100歲，以在11月大選中投票給民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

史塔基說，「他將透過郵寄選票來投票…他在政治上一直非常活躍，這方面一點都沒變。」

就像許多篤信基督教福音派的鄉村一樣，在院子裡插上支持共和黨總統候選人川普標誌的平原鎮居民比支持賀錦麗的人更多。

但在支持川普的標誌旁邊，也不乏慶祝卡特百歲生日的牌子。

自幼住在平原鎮的羅艾爾（Carl Lowell）和多數鄰居一樣，與卡特有著不同方式的關聯。他說，他的祖父曾幫忙建造卡特一家的房子，甚至他自己也曾與卡特一起獵鴿。

59歲的羅艾爾是退休消防員，他說，「卡特是好人，是心懷虔誠的人，這就是大家喜歡他的原因。」（譯者：曾依璇／核稿：張曉雯）