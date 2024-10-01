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餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

高雄市31歲陳姓單親媽媽將4個月大的女嬰獨自留在租屋處長達8天，導致女兒餓死在嬰兒床上。（圖／翻攝畫面）

▲陳姓單親媽將4個月大的女嬰獨自留在租屋處長達8天，導致女兒餓死在嬰兒床上。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市一名31歲陳姓單親媽媽育有2名幼女，無穩定工作的陳女疑因不堪負荷扶養壓力，竟將4個月大的女嬰獨自留在租屋處長達8天，導致女兒餓死在嬰兒床上，女嬰在上（9）月29日火化完畢，但由於發育不全，就連骨灰也沒留下，而陪走最後一程的女嬰阿嬤，也在靈堂向孫女道歉喊「來到這個家庭苦了妳。」

回顧該案，未婚懷孕的陳女先後與不同男子誕下2名幼女，分別為1歲半的大女兒及4個月大的小女兒，不過孩子卻均由陳女獨自扶養，9月15日當天陳女離開租屋處後，怎料她竟將還在襁褓中的小女兒獨自留在家中，直至9月23日返回住處時才驚見，女兒已經全身發黑陳屍在嬰兒床上，明顯已死亡數日，事後陳女也因涉犯《殺人罪》遭法官裁定羈押禁見。

不僅如此，單親又失業的陳女在產下小女兒後，曾向身邊親友及志工透露，獨自一人「一打二」實在養不起，甚至脫口有意將小女兒送養，沒想到女嬰還來不及找到合適的家庭領養，就被生母活活餓死，令人感到心酸不已。

高雄女嬰遭生母活活餓死，由於女嬰才4月大發育不全，最終火化後連骨灰也沒留下。（圖／擷取自Instagram／jv990516）

▲由於市面上沒有如此小小孩的紙紮祭品，於是送行者自掏腰包買實體嬰兒衣服。（圖／擷取自Instagram／jv990516）

根據《三立新聞網》報導，女嬰29日火化當天，阿嬤現身靈堂送孫女最後一程，雙手合十代女兒不停向女嬰道歉，盼祂來世能不再遭此磨難，「下次再投胎到更好家庭，來到這個家庭苦了妳。」

對此，送行者阿修透露，由於女嬰才4個月大發育還不完全，遺體被送進火化後，軟骨便被上千度高溫燃燒流失，女嬰最終化成煙消散在空中，連骨灰也沒留下，好似根本沒來過人世間，悲慘遭遇惹人鼻酸。

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