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2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

▲▼新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度新冠、流感疫苗同步於今日（10/1）開打，第一階段開放65歲以上長者、學齡前幼兒、高中以下學生、醫事及衛生防疫相關人員等高風險、高傳播族群共11類人，其他對象則要等到11月1日第二階段開放。疾病管制署今宣布，陪同第一階段對象去打新冠或流感疫苗的民眾，醫療院所可以同時對該位民眾提供「新冠疫苗」，不受第二階段開打限制。

疾病管制署今（1）日舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，包含衛福部部長邱泰源、疾管署署長莊人祥、防疫大使Apple（黃暐婷）與牙醫師趙國翔夫妻出席示範接種。

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與會的台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，大家可能會覺得新冠打很多次，但是不要輕忽，不管打流感還是新冠，主要目標不是避免得到疾病，而是降低住院死亡率。秋冬來勢洶洶是流感和新冠最新變異JN.1，JN.1變異相當可怕，死亡率是流感9倍。

呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等應儘速接種流感與新冠疫苗，此次新冠、流感疫苗同時接種，目的是希望能提升高風險族群接種率，2種疫苗可於同一天或間隔任何時間施打於不同部位上，以同時獲得二種保護力，有效降低高風險者感染後併發重症的風險。

▲▼新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾趕第一天前往台大醫院接種新冠JN.1疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

防疫大使Apple分享，寶貝兒子出生快滿6個月，為了保護自己與小孩，今年特別接種流感與新冠疫苗，另外也會提醒家中符合第一階段接種資格長輩盡快接種疫苗。趙牙醫師亦指出，作為醫療界的一員，深知疫苗保護國人健康的重要性，除了落實衛生好習慣外，接種疫苗是最有效的防護。

疾管署指出，今年度公費流感與新冠疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，並全面開放6個月以上民眾接種新版JN.1新冠疫苗；另為提升新冠疫苗接種便利性，疾管署已於9月23日發文周知，10月1日起陪同第1階段實施對象接種流感或新冠疫苗之民眾，如符合第2階段新冠疫苗實施對象，醫療院所及衛生所亦可於當下同時提供該位民眾接種新冠疫苗，不受11月1日第2階段開打限制。

疾管署也提醒，今年全國約有近4,000家接種合約院所，但因適逢山陀兒颱風來襲，部分地區可能因為停班、停課或院所臨時休診而無法接種，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管署流感新冠一起打最新防疫資訊專區、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。此外，民眾前往接種時，應攜帶健保卡與相關證明文件（兒童健康手冊、孕婦健康手冊），並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

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