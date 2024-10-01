14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

▲強颱「山陀兒」預計明（2）日中午將登陸高雄。（圖／中央氣象署）

圖、文／CTWANT

強颱「山陀兒」逼近台灣，但移動速度相當緩慢，暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，預計明（2）日中午將登陸高雄，可能成為史上第1個從西南部登陸的強颱。依照中央氣象署公布「暴風圈侵襲機率」，高雄市、屏東縣及恆春半島已達100%，苗栗以南其他12縣市均突破90%，新竹至基隆地區也有87%以上，但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

氣象署最新預報顯示，「山陀兒」上午10時中心位在高雄南南西方約220公里處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行，強度持續增強，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對雲林以南、花蓮、台東地區及澎湖等9縣市構成威脅。

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▲全台各地「120小時颱風暴風侵襲機率」 。（圖／翻攝中央氣象署）

氣象署公布各主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，其中高雄市、屏東縣及恆春半島達100%，嘉義縣市、台南市及台東縣99%，雲林縣、南投縣及花蓮縣98%，彰化縣、台中市、苗栗縣、宜蘭縣及澎湖縣則有90%以上。至於北部地區，新北市、台北市89%，基隆市88%，桃園市、新竹市及新竹縣87%。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課的標準為，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達停班停課標準。然而是否停班課，仍由各縣市政府決定。

氣象署署今上午10時發布最新風雨預測資料顯示，明日0時至6時，蘭嶼綠島平均風8-9、陣風11-12；恆春半島平均風8-9轉10-11、陣風11-12轉13-14；台南市及高雄市平均風5-6轉7-8、陣風8-9轉10-11；屏東縣平均風7-8、陣風10-11，以上均達停班課標準。

▲最新風雨預測 。（圖／中央氣象署）

從「24小時雨量預測圖」來看，從1日14時至2日14時，台東縣及恆春半島未來24小時累積雨量皆在300至490毫米，而高雄市山區則為150至250毫米，均達到停班課標準。

▲24小時雨量預測圖。（圖／中央氣象署）

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