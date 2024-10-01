激戰5次搞大15歲女友肚子！他向未來岳母報喜訊　遭警搜索下場曝

▲葉姓男子與15歲小女友激戰5次懷孕，偷私藏羞羞照399張遭提告。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名葉姓男子跨越法律界線，與年僅15歲小女友前往旅館幽會，3個月內激戰5次，女友意外懷孕，2人卻爆發爭執，女方母親得知後大為震怒，決定報警。孰料，檢警上門搜索，發現葉男竟將小女友自拍洗澡等羞羞畫面私藏於手機、隨身碟等。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪提起公訴。

起訴指出，2022年8月葉男與年僅15歲少女安安（化名）交往，前往旅館發生連結5次；同年12月底安安發現懷孕，葉男傳訊要求「拍肚肚跟你給我看好嗎？」、「洗給我看」，天真的她還挺著身孕裸體視訊給男友觀賞。

當安安懷孕滿3個多月時，葉男告知「未來岳母」好消息，豈料，安安母親氣炸，難過的安安因此跟男友爆發口角爭執，安安也被媽媽帶到警局報案提告。數日後，檢警持票前往葉家搜索，當場扣得手機、隨身碟、電腦主機，意外發現安安私密照多達399張。

警詢、偵查時，葉男坦承犯行，檢方根據安安及其母親證詞、胚胎鑑定等，依對14歲以上未滿16歲女子性交及製造少年性影像罪起訴葉男，建請法院分論併罰，依兒少法規定沒收猥褻、性交照及犯罪所用的手機、筆電等。



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