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台灣拍賣女神游文玫Podcast《拍賣場的人生故事》　廣受聽眾喜愛

▲▼游文玫亞洲首席女拍賣官採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣拍賣界女神「游文玫」，在華人書畫界屢創拍賣高價。（圖／記者湯興漢攝，下同）

 記者黃稜涵／綜合報導

擅長用眼神和收藏家對話的台灣拍賣界女神「游文玫」，以敏銳眼光洞悉收藏家的「心理帳戶」，在華人書畫界屢創拍賣高價，包括書畫界最知名的三大家，張大千、溥心畬和黃君璧的作品，在台灣最高價紀錄，都從游文玫手中拍出，其中，一幅張大千的「工筆重彩敦煌鳳凰圖」成交價高達3136萬元，創下張大千每坪呎單價的最高紀錄，為了讓大家更加瞭解拍賣官，游文玫推出Podcast節目《拍賣場的人生故事》，把拍賣官親身經歷的故事分享給聽眾，廣受聽眾喜愛！

帝圖藝術秋季拍賣會，游文玫創下帝圖歷史最高成交紀錄

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2020年12月27日，帝圖藝術秋季拍賣會創下歷來最高成交紀錄，由台灣女拍賣官游文玫主槌的近現代書畫專場，所有起拍超過新台幣100萬元的書畫均以高價拍出。其中，于右任的書法巨聯以1400萬元成交，而石渠寶笈金元玉致王民望書墨緣匯觀作別久帖則以5100萬元順利拍出，成為此次拍賣會中最高價的拍品。

游文玫以沈穩的主持風格以及精準的報價掌控節奏，成功調和現場與網路買家的出價速度，引爆藏家購買熱情。長達五小時的拍賣過程中，起拍價超過100萬的書畫全部高價拍出，全程毫無冷場，成交率更高達97%。此次拍賣的成功，使游文玫在台灣拍賣界的地位更加穩固。

游文玫坦言，拍賣場上的競爭、情緒、成交都發生在一瞬間，每次喊價雖然看似簡單，但實際上需要將金錢價值觀與自我脫鉤，因為拍賣場上永遠有更高的價格。「拍賣會其實是心理戰！」游文玫以敏銳眼光洞悉收藏家的「心理帳戶」，游文玫說，「你要從對話中去預期，每個人有什麼心理反應。每個人的觀念、個人特質、意識形態，都會形成一個對他最重要的價值觀，就是他的『心理帳戶』」。

▲▼游文玫亞洲首席女拍賣官採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲游文玫以沈穩的主持風格以及精準的報價掌控節奏，引爆藏家購買熱。

「拍賣上永遠沒有最高價，只有更高價！」

在書畫界最知名的三大家，張大千、溥心畬和黃君璧的作品拍賣中，都有游文玫的身影。她曾成功以3136萬元的價格拍出張大千的「工筆重彩敦煌鳳凰圖」，創下張大千每坪呎單價的最高紀錄。收藏家私底下讚譽游文玫節奏感很好、報價口條清晰，被她教過的學生則說：「老師氣場強大！」

游文玫透露，拍賣官是一種考驗眼力和反應的高壓工作，需要在緊繃的情勢中找出市場的價格「忍受值」。她認為，拍賣上永遠沒有最高價，只有更高價，而她的工作就是推動競價者繼續出價。

沒有藝術背景的游文玫，如何成為拍賣女王？

游文玫的學術背景並非藝術，而是社工系。她的社工學習使她對人的觀察與關懷有獨特的見解，並在立法院的工作經驗中養成對法制層面的敏感度。這些經驗也讓她在藝術市場中有了獨特的價值。

游文玫認為，藝術圈需要的不僅是對藝術有深刻理解的人，也需要為藝術服務的人。她希望自己的行政和公部門的了解能夠服務於藝術，並希望政治也能為文化藝術服務。

對於如何成為拍賣官，游文玫認為最重要的是讓自己成為一個可被信賴的人。只有當拍賣公司對你有足夠的信任，才會將他們努力半年收集的成果交由你上拍賣場。這需要很多的經驗累積，但最重要的是要讓自己成為一個值得信賴的人。

▲▼游文玫亞洲首席女拍賣官採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲游文玫雖然非藝術本科出身，卻在拍賣界創造了出色的成績。

由游文玫主持的《拍賣場的人生故事》，自2023年一月份推出獲得廣大迴響，節目曾榮獲台灣紀實類Podcast第1名，在全台灣25,116檔podcast中，最高排名第71名。2024年本節目名列全球320萬檔podcast中最受歡迎的前1% 節目之一，是全台灣第一個以拍賣官親身經歷的故事串穿內容的Podcast，引領聽眾深入拍賣世界。

《拍賣場的人生故事》節目 https://open.firstory.me/user/auction/platforms

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