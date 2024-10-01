苦命兄弟不爽扶養父親　法庭吐悲慘身世：阿嬷常說沒爸小孩要認分

▲一對兄弟控訴爸爸從小未盡扶養責任，對他們不聞不問，長大後憤而提告，請求免除扶養責任。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／鏡週刊

男子阿勝（化名）從未履行父親的養育責任，兩個兒子自幼由祖父母和母親照顧。母親離婚後也拋下他們，哥哥國中一畢業即進入社會工作，弟弟則半工半讀，最終選擇從軍，如今，他們對父親的失職感到憤慨，決定向法院提出訴訟請求免除扶養義務。

阿勝的兩個兒子出庭時回憶成長過程，他們從小就在祖父母的教導下長大，祖父母經常告訴他們父親從未關心過他們，也未曾提供任何經濟上的支持，並用台語告誡他們：「沒老爸的小孩要認分，不要調皮、不要學壞」，這句話深深烙印在他們的心中。

如今，兄弟倆每每想起過往，心中仍舊籠罩著揮之不去的陰影。他們既怨恨父親的失職，又對爺爺奶奶的離世感到萬分哀痛。兄弟倆的經濟狀況堪憂，哥哥因眼疾導致失明，只能靠打零工維持生計，家中尚有就讀高中的女兒；弟弟則飽受大腸癌的折磨，只能靠開計程車維生，支付房租等生活開銷。

法院審酌阿勝目前被安置於機構，無固定住所，且無親友願意提供協助，加上積欠大筆醫療費用約20多萬元，因阿勝無法言語、表達意見，法院依法選任其主責社工為特別代理人，最終認定其已喪失謀生能力。另外，經查發現阿勝自1999年起即未再加保勞保，近幾年更無任何收入，名下僅有一輛已無殘值的車輛，並無其他資產，已無能力維持基本生活。

法官認為阿勝作為父親，在子女成長過程中未盡到扶養、照顧的義務，也未提供任何經濟上的支持與探視，形同遺棄。法官審酌案情後，認為阿勝的行為已構成嚴重失責，判決准許兩名兒子免除扶養義務。可上訴。



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