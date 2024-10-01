這個世紀僅4次！今天20241001被稱「完全平方日」　下一次再等48年

▲今天又被稱為「完全平方日」。（圖／臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是10月的第一天，就有粉專留意到，「20241001」這個日期很特別，因為它可以開根號，又被眾人稱為「完全平方日」。值得一提的是，「完全平方日」其實很難得，經粉專計算，錯過今天的話，下一次得等到48年後。

臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」上發文表示，「今天的日期可以開根號。」若省略年月日這3個字不說，今天日期是「20241001」，也就是「4499」的平方。由於今天的日期可以開根號，所以也被網友稱作「完全平方日」或「正方形日」。

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臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」指出，上一次的完全平方日是9年前的2015年11月21日，「20151121」開根號即4489；而下一次的完全平方日應該是48年後的2072年7月4日，「20720704」開根號是4552。粉專也在文末透露，這種特別的日子，「本世紀只有4次（20151121、20241001、20720704、20930625）」。

貼文曝光後，掀起網友討論，「我經歷了4次，19820304、19900521、20151121、20241001」、「颱風前的冷知識」、「完全平方日快樂」。

本文經臉書粉專「2024完成度‰ Progress 2024」授權引用