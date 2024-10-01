45天沒睡覺「被上司逼死」　印度男遺書驚揭惡行：壓力太大了

▲死者塔倫留下遺書，控訴上司的惡行惡狀。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦一名42歲男子自殺身亡，他留下遺書表示，自己過去2個月飽受上司施加的業績與扣薪壓力，甚至是言語辱罵及威脅恐嚇，被逼到45天沒有睡覺，也幾乎食不下嚥，最終選擇走上絕路。

新德里電視台報導，死者塔倫（Tarun Saxena）在貸款公司「Bajaj Finance」擔任區域經理，1日卻被管家發現陳屍家中，生前把妻子及2個孩子反鎖在另一個房間裡。

塔倫在長達5頁的遺書中寫道，儘管竭盡所能工作，收取客戶的分期付款款項，卻仍無法達到業績目標，多次被上司施壓、辱罵，如果收不到錢，還要自掏腰包代墊，否則就會被開除。儘管他多次表達提出困難，卻不被上司接受，「我已經45天沒睡覺，幾乎沒吃東西。我的壓力非常大。我對於未來感到非常緊張，我失去了思考的能力。我要走了。」

塔倫向父母及妻小道歉，交代掛心的家族事宜後，直接點名逼死他的多名上司，要求家人提起訴訟，「他們要為我的決定負責。」

當地警方證實，死者在遺書中提到上司施加的壓力，他們目前仍在等待驗屍報告出爐，「如果我們接獲家屬報案，將會採取行動。」至於「Bajaj Finance」則尚未回應指控。

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