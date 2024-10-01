快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

▲山陀兒龜速移動。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風山陀兒進逼，中中央氣象署簡任技正伍婉華表示，周一深夜到今天清晨，颱風「幾乎沒什麼動」，特別擔心周三登陸南部，整個結構直接往南部撞進去，會給南部、尤其西南部帶來強風豪雨。

伍婉華在今早6時40分氣象署記者會提到，颱風今天開始影響，周三最為劇烈，一直到周四上半天，尤其對花東、南部影響最為顯著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伍婉華指出，伍婉華今緩慢速度北上，周三很可能在南部登陸，特別擔心登陸時，整個結構直接往南部撞進去，會給南部、尤其西南部帶來強風豪雨，還有可能因颱風暴潮造成海水倒灌現象，像嘉義、台南、高雄、屏東都可能有這種危險，請多留意。

▼周三影響最劇。（圖／氣象署）



伍婉華說，颱風周一深夜到今晨「幾乎沒什麼動」，影響會越來越顯著，當陸地上出現平均風12級、陣風14級，氣象署會發布「強風告警訊息」提醒大家。

氣象署觀測，颱風今早6時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約180公里之處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒53公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑80公里。

氣象署提到，颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對嘉義以南及台東地區構成威脅。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

