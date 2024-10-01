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企業千金被霸凌：造成我適應不良症

長年在藝術領域耕耘的侯翠杏，近年還成為《臺灣美術全集》第二位被收錄的女性藝術家。

▲長年在藝術領域耕耘的侯翠杏，近年還成為《臺灣美術全集》第二位被收錄的女性藝術家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

侯政廷育有三女二子，侯翠杏在家排行老大，她透露，自己從小就不太會念書，常把課本空白處當畫布，因此走上藝術這條路。她還自曝，在學時期曾遭到霸凌，最後靠著藝術改變人生。

今年75歲的侯翠杏，出身名門世家，父親侯政廷是東和鋼鐵創辦人之一，現任東和鋼鐵董事長侯傑騰是她的堂弟。侯翠杏從小愛畫畫，長年在藝術領域耕耘，不僅曾在大學任教，近年還成為《臺灣美術全集》第二位被收錄的當代女性藝術家。

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「從小我就愛畫畫，為了藝術，我可以不吃、不喝、不睡，但面對形色百態的社會，曾造成我適應不良症，父母親為此曾勸我放棄藝術這條路，但我仍堅持不屈。」侯翠杏對本刊說。

侯翠杏更自爆：「學生時期，我還曾被欺負、霸凌，很多人甚至會當著我的面說：『你當大小姐就好了，跑來畫畫做什麼？』」坐在台北工作室受訪的她，臉上露出苦笑，「所以一直以來我都很努力，用作品替自己說話，這麼多年下來，我經的起考驗。」

其實早在1970年，才大二的侯翠杏就已經展現出才華，當年她參加青雲畫會聯展，隔年再以《豐年》畫作代表台灣參加在日本舉行的中日美展，大學畢業後，則前往美國，在紐約大學藝術研究所進修，接著進入奧克拉荷馬州州立大學攻讀環境藝術碩士。「返台後我踏上父親的教職路，先到文化大學任職，接著應聘到台灣大學講授藝術欣賞，當時教室可說是座無虛席！」侯翠杏得意地說。

侯翠杏曾在大學任教，吸引眾多學生上前聽課。（侯翠杏提供）

▲侯翠杏曾在大學任教，吸引眾多學生上前聽課。

侯翠杏的創作題材廣泛，大多是從生活擷取靈感，包括港口、海洋、大自然、宇宙等。「小時後我和弟妹常常在港口跟我父親見面，當時他在港口拆舊船、廢船，再做廢鐵買賣，所以我們都會到基隆港、高雄港探親。」

對侯翠杏來說，藝術技巧需要深刻理解生活，是藝術家在表現思想情感的過程中對藝術手段的運用。「我母親常告訴我，藝術在我們生活裡無所不在，生活是一種藝術、美食也是一種藝術，無論是哪一種藝術創作，最重要的是作品所傳達的思想與意境。」

也因此，長年以來侯翠杏的目標就是將「藝術與生活結合」，讓「抽向走入現實」。如今她執掌侯政廷文教基金會、侯政廷公益事業基金會，除了要籌建父親的紀念館，還要推廣美學教育，讓更多人可以接觸、投入藝術。

作為一位有著多年藝術創作經歷的畫家，侯翠杏認為，美學教育應該成為現代社會中不可或缺的一部分，「希望年輕一代，可以學會欣賞生活中的美，並從中獲得心靈的啟迪與成長。」

為了實現這個目標，侯翠杏計劃舉辦一系列美學教育活動，包括藝術展覽、講座以及藝術創作工作坊等。「不論是音樂、繪畫，這不僅是藝術創作的技法，更是一種看待世界的方式，是提升個人精神層次的重要途徑。」她認為，美學教育不應該只局限於專業藝術家，應該是每一個人的基本素養。

侯翠杏笑說，未來將持續以父親為榜樣，繼續在公益與藝術的道路上前行，為台灣社會帶來更多的美與善。

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