快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「山陀兒」逼近台灣，中央氣象署公布最新風雨預測，明天上午6時綠島蘭嶼、恆春半島有較大陣風，未來24小時雨量部分，花蓮、台東、屏東、高雄、南投等地區，達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定，以縣市政府公布為準。

▲山陀兒颱風逐漸接近，風雨也變明顯，對台灣威脅增大 。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署觀測資料顯示，山陀兒颱風上午10時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約220公里處，以每小時9公里速度，向西北西進行，預估明天下半天暴風圈觸陸，暴風圈逐漸籠罩全台。

氣象署今上午10時發布最新風雨預測資料，明日0時至6時，蘭嶼、綠島平均風8至9級、陣風11至12級；恆春半島平均風7至8級、陣風10至11級，達停班課標準。

▲氣象署公布最新風力預測。（圖／氣象署提供）



雨量預測部分，南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等5地達到標準，未來24小時累積雨量平均200至490毫米，其中以台東縣山區雨量300至490毫米最顯著。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲最新24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總局網站）