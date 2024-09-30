【廣編】《冰上迪士尼》全新回歸　明年1／23～1／26小巨蛋登場

▲《冰上迪士尼》全新回歸。

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

《冰上迪士尼》即將帶來全新奇幻冒險，讓全家人共度歡樂時光！觀眾將與米奇、米妮和迪士尼好朋友們一起探索心目中的英雄！當《冰上迪士尼：Find Your Hero》於2025年1月23日至2025年1月26日來到台北小巨蛋揭開序幕時，將藉由頂尖滑冰表演、華麗的燈光效果與動人心魄的音樂，帶領大家穿梭在迪士尼經典夢幻故事之間，展開奇妙魔法探險之旅！中國信託與玉山銀行卡友，還能享有部分票區刷卡95折的購票優惠！門票於9/23(一) 上午11點正式開賣，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)與全台萊爾富、OK便利超商。

每個人心中都有屬於自己的迪士尼英雄！而在《冰上迪士尼：Find Your Hero》中，深受大小朋友喜愛的迪士尼公主們，將帶領大家發掘自己獨一無二、深藏內心的勇敢力量。我們永遠的好朋友-米奇、米妮、唐老鴨和高飛，將站上舞台引領觀眾進入夢幻新世界，踏上迪士尼勇敢傳奇的冒險旅程。在這趟旅程中，《魔法滿屋》的主角米拉貝兒將邀請大家加入拯救魔法屋的行列，且在過程中理解到每個人都有屬於自己的天賦，無論是否擁有魔法，忠於自我並愛護身邊的人，才是真實的與眾不同！

一起見證《海洋奇緣》的莫娜與半神人毛伊為拯救小島而踏上驚險刺激之旅，最終成為領航者，並發現自我；與《冰雪奇緣》中的艾莎、安娜和幽默的雪寶，攜手拯救他們的王國；潛入《小美人魚》的海底世界，與愛麗兒一起見證真愛的力量；和《魔髮奇緣》的樂佩探索城堡外的未知世界；看看《美女與野獸》的貝兒是如何勇敢的喚醒野獸的善良之心，這趟身歷其境的精彩旅程將讓觀眾發現，英勇的力量來自內心的勇氣、決心與愛！《冰上迪士尼：Find Your Hero》，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。中國信託與玉山銀行卡友，還能享有部分票區刷卡95折的購票優惠！優惠詳情請上寬宏售票官網。