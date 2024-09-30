山陀兒「很大一隻」路徑類似敏督利！20年前釀33死12人失蹤

▲山陀兒颱風持續逼近台灣，預測從屏東登陸。（圖／中央氣象署）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風持續逼近台灣，各國路徑皆預測可能從屏東登陸，與過去2004年敏督利颱風，以及2014年鳳凰颱風相似，當時的暴雨都造成不小的災情，而且這次的颱風還沒開眼就「很大一隻」，抵台時很有機會達到強颱等級。

山陀兒颱風路徑持續向西修正，中國、香港及日本預測可能從屏東縣登陸，不過南韓預測緊貼東半部而過，美國海軍則認為颱風眼不會登陸台灣。隨著暴風圈變大增強，到時候全台都會籠罩在暴風圈內，宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春、綠島、蘭嶼等7地，暴風圈侵襲率達9成以上，本島也幾乎都超過8成。

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據了解，山陀兒颱風與過去2個颱風路徑類似，2004年敏督利颱風從花蓮登陸，引進強烈西南氣流造成33人死亡、12人失蹤，農漁災損破89億；2014年鳳凰颱風的中心掠過鵝鑾鼻，南部地區降下超大豪雨，釀1死3傷。

▲山陀兒颱風抵達台灣附近恐是強颱等級。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，山陀兒颱風逐漸增強中，環流很大、很大一隻，最新資料顯示，山陀兒抵達台灣附近時，強度可能接近中度颱風上限，十分接近「強烈颱風」規模。目前預測路徑繞過恆春以南後，開始大角度轉向，慢速朝台灣西南前進，有機會以巔峰之姿，在登陸屏東東港至恆春之間。

若以目前走勢，少了中央山脈保護，颱風直接侵襲，加上移動速度慢，對高屏地區也威脅會非常劇烈，颱風越晚轉向，登陸地點就會再北調，對南部地區威脅就會更大。至於北部、宜花東，強風大雨多不掉，同時要注意共伴，中部地區須視颱風路徑而定。

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