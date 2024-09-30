山陀兒估「今年最後一個登陸的颱風」　最大降雨熱區曝

▲山陀兒颱風預估是今年最後1個中心登陸的侵台颱風 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒龜速接近台灣，氣象專家林得恩今指出，山陀兒颱風眼清晰可見，非常接近強烈颱風等級，預估明日到後天上半天發展將達顛峰，北部、東北部及東部將轉為迎風面的最大降雨熱區，民眾加強留意。

「今年最後1個中心登陸的侵台颱風」，台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團「林老師氣象站」發文表示，今晨2時中央氣象署最新颱風情資顯示，山陀兒颱風持續增強，近中心最大風速已達每秒43公尺，颱風眼清晰可見，逼近中颱上限。

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林得恩評估，明日至後天上半天強度發展將達顛峰，非常接近「強烈颱風」等級。預估後天清晨，將於高雄、屏東間登陸，由於山陀兒颱風結構尚未受到山脈地形嚴重破壞，加上颱風本身移動速度緩慢，勢必將會替南部及花東地區帶來顯著的強風驟雨。

他表示，隨後受高層槽線牽引，持續朝東北方向前進，預計後天下半天，在宜蘭、花蓮間出海，北部、東北部及東部地區也將轉為迎風面的最大降雨熱區，間歇性的強陣風及海面大浪也請加強留意。

林得恩說，若颱風移動速度、方向及強度大小不改變的話，預計周四下午，就有機會解除海上颱風警報。

氣象署指出，今天颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區雨勢相當顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部、西半部山區及馬祖也有間歇性雨勢，其他地區及澎湖、金門在入夜後降雨機率也逐漸增加。

氣象署簡任技正伍婉華表示，由於過去颱風移動速度、方向、實際運動以及未來預測，影響最明顯時間從原本周二、周三，會延長到周四上半天，因此周二至周四上半天影響最明顯。