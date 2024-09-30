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山陀兒「關鍵迴轉」登陸機率大提高　4地首當其衝

（圖／RAMMB）

▲山陀兒來勢洶洶。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，中度颱風山陀兒關鍵迴轉，登陸機率大幅提高，對各地威脅都很大，尤其屏東、台東、花蓮及宜蘭應慎防致災性風雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，山陀兒在巴士海峽，繼續增強擴大，颱風眼清晰可見，強度已近中颱上限。

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吳德榮分析，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，其路徑西北轉北北東，登陸高屏附近，再從花蓮出海，預測路徑仍有不確定性（紅框）；最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，但分散程度明顯減小，也顯示颱風中心登陸的機率大幅提高。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，以目前氣象署預測的路徑預估，今日風雨逐漸增強，周二、周三風雨最大，周四下半天起風雨逐漸減小；山陀兒對各地威脅都很大，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭應慎防致災性風雨，預測最大總雨量甚至達1300毫米；高雄亦應注意颱風中心附近的強風及驟雨，大台北及西半部山區亦應戒備，其他各地也不可掉以輕心。

吳德榮說， 由於山陀兒低層環流無法避免受到地形的強力破壞，未來路徑及風雨若產生詭譎的變化，也不用太意外，但高層環流可維持預測路徑、跨越地形，出海再重組成上下一致的結構；山陀兒已對台構成嚴重威脅，應加強戒備，切莫輕忽。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，但分散程度明顯減小。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

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