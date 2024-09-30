山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

▲山陀兒持續增強中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署持續發布中度颱風山陀兒海陸警報，氣象署預報員葉致均表示，預估強度以中颱上限機率最高，但也不排除變強颱；預計暴風圈今下半天接觸恆春半島，且暴風圈會影響全台，周二、周三各地易下雨。

►陸上警戒

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台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

►海上警戒

台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

►豪雨特報

屏東縣、花蓮縣、台東縣

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部、恆春半島、南部和各地山區易下雨，其中東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率，東半部、恆春半島有局部豪雨機率，其他地區入夜也會降雨。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周二、周三颱風影響，各地易下雨，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部大雨或豪雨機率，東半部、恆春半島、屏東、北部山區有豪雨以上等級降雨機率。

葉致均提到，周四仍受颱風外圍環流影響，中部以北、東北部易下雨，並有局部大雨機率，其他地區降雨慢慢緩和；周五到周日東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，其他山區以午後雷陣雨為主。

葉致均分析，山陀兒預估強度以中颱上限機率最高，但也不排除變強颱，預計暴風圈今下半天接觸恆春半島，且暴風圈會影響全台；路徑短時間先偏西北西，周二後逐漸北轉朝東北前進，可能在高雄、屏東登陸機率高一些，但還會調整，仍得觀察。

▼周二、周三影響最大。（圖／氣象署）

