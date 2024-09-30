快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

▲最新颱風動態。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風山陀兒進逼，陸警擴大！中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據今天清晨5時半最新一報，陸上警戒區新增屏東，另還有台東、恆春半島。氣象署今晨也針對9縣市發布豪大雨特報。

►陸上警戒

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

►海上警戒

台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

►豪雨特報

屏東縣、花蓮縣、台東縣

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣

氣象署表示，因颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣、台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北、桃園、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今晨5時颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約270公里之處，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

氣象署提醒，今天颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區雨勢相當顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部、西半部山區及馬祖也有間歇性雨勢，其他地區及澎湖、金門在入夜後降雨機率也逐漸增加。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

