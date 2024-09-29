載女同學看夜景！妹子主動「貼胸緊抱」以為曖昧...當晚做1事慘了

▲陳男騎機車載小婷看夜景時，被她以胸貼背抱住，誤以為小婷也喜歡自己。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

男子阿志（以下皆為化名）和餐飲學校女同學小美一起租屋，不料他竟趁著另名室友不在家、女方熟睡之際，將手伸入對方衣物猥褻，事後遭提告妨害性自主。阿志辯稱，當天他騎車載小美去看夜景，女方在後座主動以雙手環抱，並將胸部緊貼在自己背上，他以為2人互有好感，才會進一步試探，並無強制猥褻犯意。

根據判決書，小美主張，她和阿志均為台北市某餐飲學校之學生，和另一位同學於台北市大安區通化街租屋同住。民國111年6月4日凌晨，當天天氣很熱，原告房間的冷氣故障，遂在客廳沙發上入睡。詎被告見原告熟睡而不知抗拒之際，竟以手伸進原告衣褲內抓揉胸部及臀部，為猥褻行為得逞。

阿志辯稱，原告當天曾與他一同騎乘機車至北投看夜景，途中原告除於機車後座以雙手環抱，亦將胸部緊貼在自己後背，因小美應允與其前往看夜景2次，且於其騎車過程中緊抱，認為女方似乎對其抱有好感，基於雙方互動極度曖昧之狀態下，才會試探原告是否有意進一步發展，不應以此認定他有侵犯原告之性自主權。

新竹地院審理後，不採信阿志說詞，審酌原告於本件受侵害時年紀尚輕，心智未臻成熟，被告所為實足以影響原告將來人格健全發展，容易對人際交往產生不信任感，所受心靈創傷顯然深遠，考量兩造之家庭、生活、經濟、學業與工作狀況等一切情狀，判處阿志及其監護人應賠償23萬餘元；可上訴。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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