假1賠10！女花738萬買到愛馬仕假包　怒提告驚見4代購是同夥

▲許姓女子透過電商平台尋找代購，購買了約738萬餘元的愛馬仕包包，孰料竟全是假的。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

圖文／CTWANT

一名許姓女子於疫情期間透過知名電商平台，找上一名自稱謝姓男子專營歐洲正品精品代購的賣場，向其購買一只愛馬仕柏金包，並前往二手精品店進行鑑定，直到確認為真品後，才陸續向謝男下訂包包，同時為分散風險，也向另外3名代購下訂共15只愛馬仕包包，總價約738萬元；未料包包到手後發現縫線粗糙，明顯為假，怒對代購提告後竟發現4人是同夥。

許小姐2020年底為想送家人禮物，透過知名電商平台尋找代購，幾經篩選後，選擇一名自稱「精品搬運工」的謝姓男子，其聲稱在歐洲正品代購7年，並有10年美國簽證、法國5年申根簽證，還是各個商場或品牌的VIP認證，甚至還是愛馬仕的VIC，強調所有貨品均來自專櫃與免稅店等正規管道，「不正全數退款，假一賠十」。

▲該名代購自稱有7年代購經驗，更強調「不正包退、假一賠十」。（圖／當事人提供）

許小姐經多方比較後，先向謝男下訂一只愛馬仕柏金包，等到包包到手後也立即帶著包包前往二手精品店驗貨，在得到正品的回覆後，許小姐才終於放下心來決定繼續向謝男下訂包包，同時為了分散風險，另再篩選出3名代購，前後向4人共下訂15只愛馬仕柏金、凱莉與小房子等包包，刷卡付出738萬元後，卻在拿到包包時發現包包縫線粗糙，明顯為假，讓她氣得當場與代購對質，孰料4人竟在一夕之間全數消失，讓她只好報警提告。

許女在提告後也意外發現，謝姓男子從頭到尾只是「人頭帳戶」，而她先前為了分散風險向其他代購購買的電商賣場帳號，竟也全是人頭帳戶，最終金流全數流進一名袁姓男子所有的帳戶，幾人以出租或是出借的名義，將電商賣場帳號提供給袁男使用，為避免遭到查緝，幾人還先將金額轉為蝦幣。

▲許女拿到包包後發現縫線粗糙，因而向代購質問，未料幾名代購卻在一夕之間全數人間蒸發。（圖／當事人提供）

許女還進一步查出，這幾個人頭帳戶曾與袁姓男子互傳訊息，明顯在商討如何躲過金融機構查緝袁男實際從事地下匯兌一事，但最後卻因無直接證據指出袁男有實際參與販售仿品、經營仿品賣場等事證，因此敗訴；而許女提告袁男與相關人頭帳戶的刑事與民事訴訟，也皆因事證不足等原因，通通敗訴。

不甘心明明被騙損失金額巨大卻提告求償無門，許女還透過管道，拿著先前留存好的「愛馬仕購買證明」，向愛馬仕法國總部詢問證明的真假，最終得到總部回應「該證明開立日前法國當地放假」的回應，以此提供給電商平台，希望能做為申訴退回爭議款的重要證據，孰料該電商不認可，且揚言要對許女提告「偽造文書」，讓她傻眼，只能吞下認賠。

陳俊豪律師指出，名義上的賣家也可能是帳號被盜的受害者，而真正的詐欺賣家根本找不到人，只能呼籲消費者慎選賣家才是上上策，尤其高單價商品最好面交驗貨再付尾款，過程也應與賣家資訊進行確認，以防賣家是人頭帳戶，才能避免受騙。

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