山陀兒首發海警「明起豪雨炸北東」　後天暴風圈罩全台

▲山陀兒颱風首發海上警報，威脅巴士海峽。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「山陀兒」逐步接近台灣，中央氣象署今（29日）上午8時30分發布海上警報，朝西北西方向前進，且持續增強中，今晚起到明天東半部、大台北山區可能有大雨或豪雨發生，若路徑往台灣靠近，連中南部也會受到影響，且很快變成中颱。

氣象署觀測資料顯示，目前山陀兒颱風中心在鵝鑾鼻東南方560公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒預估未來朝西北西轉北方向前進，但移動速度不快，預估明早暴風圈影響巴士海峽，因此發布海上警報，但增強非常快，很快會變成中颱。

她提到，目前各國預報模式顯示山陀兒颱風移動不快，有些預報路徑離東方海面比較遠，有些路徑則靠近台灣甚至登陸，資料不太一致，未來路徑視大氣變化有所調整。今、明天逐漸接近，周二、周三是最近台灣的時候， 颱風未來結構大氣變化會移動速度 周二周三影響最明顯

▲各國預測路徑。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，今天清晨開始蘭嶼出現11級強陣風，今晚東半部、綠島蘭嶼有長浪現象，可能有到3公尺，巴士海峽及東北部海面也會發生2公尺浪高，隨著颱中心越靠近，風浪也增強，因此氣象署發布陸上強風特報。

伍婉華說，目前颱風外圍雲系一波波移入東部，今天到明天東半部首當其衝，桃園以北、東半部及恆春半島會下雨，其中大台北、基隆北海岸及東半部出現大雨，今晚降雨明顯在東部跟東南部，隨著環流靠近東半部降雨會更明明顯。

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，明天大台北山區、基隆北海岸、東半部及恆春有大雨或豪雨，桃園以北及部分西半部山區也有降雨。周二、周三最接近，全台各地都有降雨，尤其北部、東半部、恆春半島及中部山區有大雨或豪雨等級，其中在東半部及北部山區有豪雨以上降雨，周四颱風逐漸遠離。

伍婉華強調，颱風路徑移動會隨著大氣而有所變，若未來越靠近台灣，連南部也會受到影響。隨著大氣變化調整路徑，今晚到明天是關鍵觀察期，預估今天深夜到明天清晨發布陸上警報。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）