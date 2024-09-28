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快訊／雙颱共舞！「山陀兒」颱風生成了　海陸警將接力

▲▼今年第18號颱風「山陀兒」(左)生成，與燕子颱風(右)雙颱共舞。（圖／記者李姿慧攝）

▲今年第18號颱風「山陀兒」(左)生成，與燕子颱風(右)雙颱共舞。（圖／日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

今年第18號颱風「山陀兒」今(28日)上午8時生成，與「燕子」颱風雙颱共舞，「山陀兒」將以V字型路徑前進，氣象署預測將往台灣東部海面前進，下周二到下周三影響台灣最劇，估最快明天發布海警，預計下周一發陸警，東半部和北部恐影響最大。

日本氣象廳今上午8點將熱帶性低氣壓TD22升格為颱風，為今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon）。

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中央氣象署也發布，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今(28)日上午8時發展為輕度颱風，編號第18號山陀兒颱風(國際命名:KRATHON)，預測未來往緩慢偏西後轉西北方向接近台灣東方近海，氣象署將持續留意最新動態。

中央氣象署預報員劉沛滕今天指出，「山陀兒」路徑將先往南偏南南西移動，該區整合環境較好，明天路徑將會出現V字型轉折，改朝北北西往台灣東邊近海移動，目前有國外模式預測路徑往台灣西邊移動，但目前氣象署模式預測看起來往東邊靠比較多，不過路徑仍有變數，各國模式預測看法有很多不同，要等該熱帶系統在菲律賓東方海面往南整合好後，往北位置才會比較明確，屆時再來判斷路徑是靠東或更偏西。

劉沛滕表示，目前研判明天有機會發佈海上警報，陸警預計落在下周一，至於暴風圈會籠罩哪些縣市，仍要看後續颱風發展，目前預測首先會先靠近東半部縣市，若路徑更靠北部，北部縣市也會受到影響，但無論暴風圈是否籠罩北部，東北風和旋繞水氣影響，將對北台灣將帶來明顯風雨。

劉沛滕提醒，明天周日颱風將往東南邊海面靠近，下周一是颱風接近台灣過程，東南側海域風雨漸大，東半部、大台北、桃園率先出現風雨，下周二、下周三颱風影響台灣最劇，也是颱風最接近時間點，雨勢會比較大，至於中南部降雨要看後續颱風路徑而定，若往台灣東邊近海過去，中南部降雨不會太多，若路徑往台灣西邊，對中南部影響會比較大。

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