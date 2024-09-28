秒殺！陸赴金旅遊預約辦證踴躍　兩岸業者盼陸委會鬆綁「專案審查」

▲陸方昨宣布福建居民赴金門旅遊，網路預約9月辦證時間全爆滿 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／北京-廈門報導

大陸方面昨27日最新公告恢復福建居民赴金門旅遊，消息一公佈，網路預約辦證時間立刻秒殺，扣掉假日至少得需要7至4天工作日，金門難以吃到大陸十一長假觀光紅利。金門觀光業者也透露，目前福建居民辦證意願踴躍，陸團赴金會增多，盼望陸委會盡快同步解禁「專案審查」，恢復陸團或自由行赴金落地簽，「如果等人數申請增多再調整不實際，一切都是空談。」

福建省公安廳出入境管理局昨27日公告，從2024年9月27日起恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請。該公告稱，上述人員可向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」，搭乘「小三通」航線經五通、石芽口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

▲福建居民網路預約9月辦證時間全滿，必須等大陸十一長假過後辦證 。（圖／受訪者提供）

福建省居民可以在微信公眾號「廈門出入境」預約辦理新證或旅遊簽注，消息一出，「廈門出入境」網路預約秒殺。由於大陸十一長假是10月1日到7日，福建公安出入境管理局9月上班時間只剩下，今天周六28日以及下周一30日，這兩天網路預約爆滿。

廈門居民吳小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「一直很想再去台灣玩，等不到開放，終於先等到去金門旅遊，知道可以申請預約辦證，上網登記發現時間全滿了！」

吳小姐也分享，扣除大陸十一長假公家機關休息，截至她27日晚上6點看見預約狀態，10月8日後也陸續被搶預約辦證包括周邊親友也十分興奮，先把赴台相關證件辦下來，先去金門玩。「但是旅行社卻告知，陸客團入金證無法落地簽，必須等台灣這邊審核，需要時間。」

▲ 福建旅行社同步發布赴金門辦證相關攻略。（圖／受訪者提供）

金門觀光李姓業者接受訪問時也表示，「先前大陸廈門踩線團，以及福建赴金首發團都是象徵性來觀光，不代表大陸十一長假觀光紅利，陸方宣布恢復辦證確實時間有點晚了，只剩下3天後就是大陸開始放長假，福建居民辦證根本來不及。」

金門觀光李姓業者進一步說，最麻煩的是台灣還要「審核」入金證，時間會拖更久，兩邊時間都有推延，金門觀光業者應該是吃不到大陸十一長假這波觀光紅利。但照福建申請辦證意願，出繼要10月中旬陸客團或自由行才會陸續增多。

據了解，福建居民赴金旅遊需要「兩證一簽」，首先自行前往福建公安出入境管理局辦理《大陸居民往來台灣通行證》並加以簽證，也就是大陸規定的「個人旅遊簽注」（G簽）或「團隊旅遊簽注」（L簽）。等收到證件後，才能提供資料辦理《入金證》，必須由旅行社統一辦理，個人無法申請。

疫情之前，陸客申請「兩證一簽」的新辦理者全套流程走下來，包括郵寄證件往返時間，扣除週末至少要一周到10天，後來我方開放陸客赴金可以「落地簽」，可以事先辦理，或是「小三通」抵達金門後在港口申請落地簽證，有效節省申請《入金證》時間。如今歷經疫情3年，加上陸方遲遲未宣佈恢復兩岸觀光，許多陸客證件早就過期，重新辦理也需要時間。

針對對於陸客團或自由行到金門觀光，陸委會昨也回應十分歡迎陸客，「陸客赴金目前以『專案審查』為主，因申請數量很少，等恢復一定規模和程度，會做調整。」

▲ 廈門公安出入境管理局大廳公布恢復福建居民赴金門旅遊辦證（粉色）公告 。（圖／台商提供）

根據我方統計，截至9月25日申請赴金門的大陸團客人數是22人，實際入境22人；申請個人旅遊27人，實際入境26人。對此，金門觀光李姓業者也指出，「陸方直到昨天27日才正式恢復福建居民可以赴金門旅遊，在撤之前申請人數自然偏少，不應該拿來作為依據。」

他進一步說，「福建旅行社傳來消息都是民眾赴金門意願比去馬祖還踴躍，網路預約辦證也確實出現秒殺，但陸委會如果繼續維持『專案審查』，間接影響陸客赴金門旅遊意願。陸方已釋出善意，大家應該有來有往，如果等人數申請增多再調整不實際，一切都是空談。」

據了解，於本月18日赴金門進行3天考察的大陸廈門踩線團，以及9月22至23日旅遊團、9月25至26日自由行，我方都是以「專案審查」方式進入金門觀光，審核時間上大概3到4天左右辦妥。

目前，金門觀光業者也認為陸委會維持「專案審查」，應該不會太過刁難陸客，但是若以人數多寡才考量調整政策，只是變相拖延陸客辦理《入金證》時間，還是希望我方還是儘早恢復陸客赴金「落地簽」，才是對觀光有正面回應。