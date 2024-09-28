《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世

▲《哈利波特》的鄧不利多、麥教授演員都在9月27日逝世。（翻攝自Harry Potter臉書）



圖、文／鏡週刊

電影《哈利波特》中飾演「麥教授」的資深英國女星瑪姬史密斯（Maggie Smith），在英國時間27日清晨辭世，享壽89歲；巧合的是，電影中飾演校長「鄧不利多」的英國演員麥可甘邦（Michael Gambon），同樣也在去年的這一天離開人世。

《BBC》報導，瑪姬史密斯的家人發表聲明，證實瑪姬史密斯27日清晨，在子孫陪伴下，在醫院安詳辭世，享壽89歲。

女星瑪姬史密斯從影70多年，曾榮獲多項影藝大獎殊榮，近年在《哈利波特》《唐頓莊園》的演出，也讓她為年輕一輩的觀眾所熟知。

然而2011年完結的《哈利波特》系列電影，近年越來越多主要演員離開人世，令人意外的是，演出第3到8集電影中的校長「鄧不利多」的麥可甘邦（Michael Gambon），同樣也在去年的今天（9月27日）辭世，享壽82歲。

▲「海格」羅比寇特蘭2022年10月逝世。（翻攝自Harry Potter臉書）



HBO Max在2022年1月為《哈利波特》第一集上映20週年製作回顧特別節目「重返霍格華茲」，當時演出鑰匙管理員「海格」的羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）才說，多年後他可能已經不在了，但電影中的海格會永遠留下來，沒想到同年10月他就離開人世，享壽72歲，「重返霍格華茲」也成了他留給觀眾的最後回憶。

▲「石內卜」艾倫瑞克曼2016年辭世。（翻攝自Harry Potter臉書）



亦正亦邪的「石內卜教授」艾倫瑞克曼（Alan Rickman），則更早在2016年1月14日胰臟癌症過世，享壽69歲；飾演跩哥馬份母親「水仙馬份」的英格蘭女星海倫邁柯瑞（Helen McCrory），則因乳癌在2021年離世，享年52歲；演出第1、2集校長鄧不利多的李察哈里斯（Richard Harris），2002年辭世，享壽72歲。

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