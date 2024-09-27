「薪水面議」她面試後變29K　網嗆欠檢舉：根本是欺騙

圖文／鏡週刊

勞動部有明文規定，若雇主刊登求才職缺低於4萬元，應公開薪資範圍。不過昨（26）日有位社會新鮮人在網路論壇po文，抱怨原本求職網站上寫著月薪「面議」，但實際上面試後，公司卻以無經驗新人為由，將月薪下修至29K，讓原po傻眼直呼「怎麼還可以開出29K？」有其他網友看到後留言嗆檢舉，並批評該公司「根本是欺騙」。

有位社會新鮮人昨於「Dcard」論壇po文，抱怨自己找工作的過程，有公司明明在求職網站上標示月薪「面議」，至少月薪得超過4萬元，但等到實際面試後，卻以無經驗新人為由，將她的月薪調整至29K。

對此，原po無奈反問，為什麼在求職網站上寫著「薪資面議」，「原則上月薪4萬以下的工作不得寫面議，但公司竟然都寫的面議，又讓我通過來面試，怎麼還可以開出29K？」

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該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「因為欠檢舉，下次錄音檢舉。」「只要你的學經歷符合他們寫在上面的要求，但是薪資沒有上面寫的，就是欠檢舉」「台灣的公司跟就業市場早就沒有救了……」。



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