登嘉明湖落隊失蹤！向陽山發現完整骨骸　疑是失蹤16年女山友

▲江女民國97年10月與登山團一起前往嘉明湖，但途中卻因身體不適落隊，就此失蹤。（圖／記者羅雨恆攝）

文／中央社

16年前江姓女山友在向陽山和黑水塘路段失蹤，去年底有山友在向陽山下撤時走岔，發現疑似人類完整骨骸。六龜飛鷹大隊16名團員今天受家屬委託入山搜尋。

今天上午8時飛鷹大隊16名成員由理事長陳明華帶隊從向陽遊樂區登山口出發，進入嘉明湖步道，預計中午前能抵達向陽山。

陳明華出發前接受中央社記者電話訪問表示，去年底李姓山友從向陽山三角點下撤時，因走岔在一處落差的石頭下方驚見一具疑似完整的人類骨骸，「當時他 （李姓山友）嚇死，趕緊離開，沒有留下紀錄」。

李姓山友下山後通報相關單位，包括林業及自然保育署台東分署等相關人員，根據山友描述地點多次前往搜尋，但均無所獲；期間也會同發現的山友一起上山協尋，但就是找不到印象中的場景與骨骸。

陳明華表示，16年前江姓女山友失蹤時，飛鷹大隊也參與搜尋，當時有山友在向陽山遇到身體不舒服要往向陽山屋下撤的江女，因此當時的搜尋熱區是向陽山、黑水塘、向陽山屋間。這次李姓山友發現疑似骨骸處不是在當時的熱區。

陳明華表示，日前江女家屬再度委託飛鷹大隊協助搜尋，今天上午從向陽遊樂區出發，最快明天就會有消息。希望這起發生在16年前的山域失蹤事件，在這次的搜索能有一個結果，讓失蹤多年的山友最終能順利下山回家。

民國97年國慶日，江女和登山團前往嘉明湖，因身體不適落隊失蹤，相關單位動員超過200多人次，動用直升機、搜救犬搜尋，均無所獲。3個月後蘇姓醫生獨自入山搜尋，意外在黑水塘附近墜谷死亡，屍體由飛鷹尋獲。