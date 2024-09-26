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太貴了！芬蘭動物園養不起大熊貓　提前8年「還給」中國

芬蘭的阿赫塔里動物園（Ahtari Zoo）宣布將於11月提前8年將2隻大熊貓歸還中國，主因為通貨膨脹和高昂的維護成本。（翻攝Facebook@Ähtärin Eläinpuisto）

▲ 芬蘭的阿赫塔里動物園（Ahtari Zoo）宣布將於11月提前8年將2隻大熊貓歸還中國，主因為通貨膨脹和高昂的維護成本。（翻攝Facebook@Ähtärin Eläinpuisto）

圖文／鏡週刊

芬蘭的阿赫塔里動物園（Ahtari Zoo）宣布將於11月提前8年將2隻大熊貓歸還中國，主因為無法負荷通貨膨脹和高昂的維護成本。這兩隻名為盧米（Lumi）和皮瑞（Pyry）的（中文名字為「金寶寶」及「華豹」）大熊貓於2018年1月來到芬蘭，當時是因習近平訪問該國，並簽署了一項保護大熊貓的協議。

根據原本的協議，這2隻熊貓應在芬蘭待滿15年，但現在牠們將進入為期一個月的隔離，隨後被送回中國。阿赫塔里動物園的董事長里斯托．西沃寧（Risto Sivonen）表示，動物園已經為大熊貓建設了價值超過800萬歐元（約新台幣2.8億元）的設施，並面臨每年150萬歐元（約新台幣5,346萬元）的維護費用。

儘管動物園曾期望大熊貓能吸引更多遊客，卻因疫情導致的旅行限制，因而累積龐大債務。在2023年，芬蘭政府拒絕了動物園的資助請求，這使得動物園不得不重新考慮保留大貓熊。經過3年的協商，雙方最終達成共識，決定將大熊貓歸還中國。

芬蘭外交部發言人強調，該決定是動物園的商業選擇，與芬蘭政府無關，應不會影響兩國之間的關係。中國駐赫爾辛基大使館也表示，儘管中方曾試圖協助動物園，但最終經過協商後，雙方共同決定返還大熊貓。

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