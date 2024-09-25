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青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲青年座談探討台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣教授協會會長陳俐甫25日表示，台灣號稱是海洋國家，但須要思考的是，台灣是否有足夠對於海洋的了解？如果沒有認識海洋島嶼、海洋文化，就無法認識「海人文化」，誠如大陸地區看待台灣的角度不同，如果台灣希望理解島嶼、理解離島、期望從東亞史看待台灣，應跳脫過去大陸本位的思考模式，才能真正了解海洋國家意涵下的台灣。

Y’s Day「週三青年日」25日晚間舉行青年座談，談討主題為「海上邊境第一排 — 離島人的文化記憶與身分認同」，陳俐甫是在這場座談會中做上述表示，同場受邀與青年們分享觀點與看法的來賓還包括台灣智庫副執行長董思齊、《斷裂的海：金門、馬祖，從國共前線到台灣偶然的共同體》作者何欣潔、《海上邊境：台灣離島的人們》製片人何姍蓉，以及鹹味島合作社總監關達蔚。

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台灣教授協會會長陳俐甫認為，台灣的離島各自有不同的歷史脈絡與文化，例如，澎湖其實不是附屬於台灣的離島，而是在中國史與世界史上有其獨立的地位與發展史的島嶼；綠島與日本琉球在歷史與原民文化上具有親近性，至於蘭嶼則是與澳洲的毛利人共屬南島民族。對於台灣各離島的複雜性，陳俐甫也勉勵現場青年們可成為溫暖且懂得傾聽的知識份子，透過閱讀、溝通，一起疏理、認識這些複雜的議題。

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

《斷裂的海：金門、馬祖，從國共前線到台灣偶然的共同體》作者何欣潔以自身從澎湖至台灣本島讀書為例表示，過往澎、金、馬都是兩岸對峙的最前線，從清領時期至今受到長期的軍事與戰地政務管制，包含宵禁、燈禁等，始終承受沉重的軍事任務代價。與台灣本島不同，金門、馬祖沒有經歷過日治時期，不同的歷史經歷養成了與本島非常不同的價值判斷與思想情感。

何欣潔強調，生命經驗與政治歷程的不同，塑造出了不同的政治選擇，不應用簡單的方式一概而論，金門人可以同時是福建人也是台灣人，她也希望自己能擔任兩邊的橋樑，促進彼此的理解，作為漫長對話的起點。

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲《斷裂的海：金門、馬祖，從國共前線到台灣偶然的共同體》作者何欣潔。

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲《海上邊境：台灣離島的人們》製片人何姍蓉。

《海上邊境：台灣離島的人們》製片人何姍蓉指出，國家認同議題很重要但也很敏感，需要透過討論才能共同向前邁進，由於歷史、文化脈絡的影響，台灣居民若僅站在本島中心主義，將無法理解離島居民的思考，應理解彼此理念的不同，才能好好了解台灣的島嶼，以及台灣海峽島嶼對於中國的看法。

何姍蓉認為，金門與廈門生活圈非常緊密，正如馬祖之於福州，但這不代表認同對岸的政治立場與中共統治，不能因此定義其政治立場，若不知道當地狀況，就不能理解為什麼離島覺得離中國很近、離台灣很遠，若能多理解對方，並從對方立場去思考，才能得到更多問題的答案。

鹹味島合作社總監關達蔚在分享以身為台北人到馬祖東引工作、生活的經驗時表示，東引人不聊政治，時常覺得與自身無關，主要是因為東引處在兩岸衝突的最前線，過去被強制作為對抗中國的戰地，現今又常被說要劃分給中國，讓許多馬祖人對於台灣本位思考有強烈的不公平與不舒服感，時間久了自然就不願意發言，甚至是刻意抽離。

關達蔚表示，若真的希望了解離島居民的思想，應試圖屏除既有的想法，傾聽他們的聲音，若能理解東引的歷史發展歷程，才更能讓大家理解其政治傾向的原因，而他自己是希望能跳脫政治與地緣，將馬祖塑造成與世隔絕、以島的狀態度過生活，讓大家能用獨立的島嶼來認識這個地方。

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲鹹味島合作社總監關達蔚。

▲青年座談探討海上邊境第一排　台灣離島人的文化記憶與身分認同。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。

台灣智庫副執行長董思齊指出，台灣的特殊性在於做為「多中心的共同邊陲」，或多數強權之間的「介面」的特殊地緣政治位置，形塑了台灣民族國家的形成與資本主義形成的軌跡，以至於台灣的民族國家形成兩組「二元對立的特徵」，亦即政治史的斷裂vs.社會史的連續，以及政權的不連續vs.制度的積累。台灣從過去的霸權邊陲，到現在作為國家的主體，過程中塑造出特殊的在地文化，然而對離島民眾來說，卻在不同的地域差異與語言習慣下，養成了不同脈絡的文化記憶與認同。

董思齊強調，從世界史的角度來看，這種記憶與認同的差異並非台灣所獨有，也同樣發生在沖繩之於日本、濟州島之於韓國，以及夏威夷之於美國，對於非居住或出生於離島的本島人來說，很有可能無法真正理解這種不同的記憶認知差異。雖有各自不同的文化記憶與認同，但台灣必須更加珍視這種多元性，青年朋友也必須更認識不同島嶼的歷史文化並將其轉化為內部團結的力量唯有如此，台灣才能在國際舞台上以更加自信的姿態迎接挑戰，同時以此來鞏固自身的民主與自由價值。

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