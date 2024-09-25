農業部突破養蜂防治難題　　AI智慧監測系統15秒揪出「蜂蟹蟎」

▲農業部成功開發「蜂蟹蟎智慧監測與警示系統」，手機拍照就可診斷蜜蜂健康。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

蜂蟹蟎是蜜蜂健康的頭號殺手，也是全台蜂農的噩夢，農業部苗栗區農業改良場利用手機拍照結合AI深度學習演算法，分析蜜蜂和蜂蟹蟎影像，15秒內即可精準辨識蜂蟹蟎在蜂群中的寄生率，為蜂農提供即時的防治建議，這種快速且有效的辨識方式，將大幅改善傳統蜂蟹蟎監測的困難，後續可應用於國內外養蜂產業。

苗栗區農業改良場今舉行記者會宣布，成功開發「蜂蟹蟎智慧監測與警示系統」，為蜜蜂健康診斷帶來革命性的突破。

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苗栗農改場長呂秀英表示，小小的蜂蟹蟎是全台蜂農的噩夢，蜂蟹蟎寄生於蜂群，吸食蜜蜂的血淋巴和脂肪體，並傳播蜜蜂病毒，導致蜜蜂畸形、衰弱或死亡，是影響蜜蜂健康的頭號殺手，對全球蜂產業均造成嚴重威脅。





▲蜂蟹蟎是影響蜜蜂健康的頭號殺手，對全球蜂產業均造成嚴重威脅。（圖／農業部提供）

呂秀英指出，蜂蟹蟎的防治重點是透過密度監測掌握防治時機，以往農民自我監測方法耗費大量人力和時間，且容易對蜂群造成損害，透過新開發的「蜂蟹蟎智慧監測與警示系統」，蜂農只需使用手機拍攝巢脾上的蜜蜂照片並上傳至系統，便能獲得影像中蜜蜂和蜂蟹蟎的數量分析，每張影像的分析時間不超過15秒，即可回傳蜂蟹蟎的寄生率，並提供專業防治基準，以利蜂農在正確時機進行防治。

呂秀英說，目前國內市場尚無類似的AI養蜂工具，這種快速且有效的辨識方式，將大幅改善傳統蜂蟹蟎監測的困難，後續更能應用於國內外養蜂產業，此系統已公告非專屬授權技術移轉，歡迎相關農事服務或資訊業者洽談合作。





▲利用手機拍照結合AI演算法，15秒內即可辨識蜂蟹蟎的寄生率。（圖／農業部提供）