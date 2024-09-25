獨／淡水主委砍人案疑有共犯！2男被依「殺人未遂罪」移送士檢

▲顧、史兩男被依殺人未遂罪移送地檢署，他們的朋友開著保時捷到場關心。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、戴上容／連線報導

新北市淡水某社區主委46歲廖姓男子，本月2日與2名房仲談判過程中，突失控持刀砍傷對方，廖男後續和2名同夥逃離，3人先後落網。然而，該案還未結束，被害房仲向警指出，房內不只3人，另有2名男子在場，警方後續在北市內湖區將30歲顧男、30歲史男帶回，警訊後依殺人未遂罪移送士林地檢署，顧、史2人的朋友還開著保時捷到士檢門外關切。

據悉，廖男疑有太陽聯盟背景，過去有傷害、組織犯罪等前科，2022年間曾在台北市士林區參選里長，當時因為服務處遭破壞，一度登上媒體版面，後來與女友移居至淡水。廖男後來擔任該社區主委。

這個月2日，該社區住戶向管委會投訴某租客發出噪音，被投訴的租客找來26歲王姓、25歲黃姓房仲幫忙協調，但2名房仲與身為社區管委會主委的廖男在社區辦公室談判時，主委廖男與48歲蘇男、30歲許男突持刀攻擊2名房仲！

2名房仲1人手腕遭割傷、1人腹部遭刺中，2人立刻破窗逃脫並向附近店家求助。廖男等3人則分乘2輛車子離開，逃亡18個小時之後，廖男在淡水水碓派出所投案，另外2人則在台北市大安區、南港區落網。

眾人原以為此案已經結束，然而，被害房仲指控，案發的房內不只有3人，另外還有2名男性在場，警方進一步追查，今天上午11時許在北市內湖區帶回顧、史兩人，顧、史聲稱他們並未動手，警方對其說法存疑，訊後仍依殺人未遂將2人移送士檢。今下午，顧、史2人的朋友們開著保時捷到地檢署外關心，經數小時複訊後，檢方諭知2人均以5萬元交保候傳。