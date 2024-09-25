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20億國家財產恐遭「不肖退將」私吞　軍情局提告

正聲董事長陳榮明曾任軍情局副局長，爭議不斷。（翻攝正聲臉書）

▲正聲董事長陳榮明曾任軍情局副局長，爭議不斷。（圖／鏡週刊圖供，下同）

圖、文／鏡週刊

第59屆廣播金鐘獎本月初公布入圍名單，老字號的正聲廣播電台入圍多個獎項，再次證明它的存在，但很多人不知道正聲目前妾身未明，國防部軍事情報局正與2個基金會訴訟，爭奪電台的經營權及20億元龐大資產。

由軍情局出資成立的正聲電台，為配合黨政軍退出媒體政策，多年前將股權捐給軍情局退將成立的2個基金會，藉此間接掌控電台，不料，基金會後來卻遭退將把持，逐漸脫離政府掌控，公產恐淪為不肖退將的私產。

正聲廣播公司總部位於台北市重慶南路精華地段，房產十分值錢。

▲正聲廣播公司總部位於台北市重慶南路精華地段，房產十分值錢。

其中，關鍵人物是7年前擔任正聲電台董事長至今的前軍情局副局長陳榮明，他遭控把持電台與基金會，不承認軍方捐助的事實，企圖將國產變成私產，還涉嫌利用職務中飽私囊，引發極大爭議。軍方為討回國產，二度協調破局，最後決定提告。

這場訴訟是在2年前提起，原告是國防部軍情局，被告則是擁有正聲電台75％股權的漢儒文化教育基金會、華儒青年關懷基金會。軍情局主張，正聲最早是該局出資成立，後來將股權捐給2個基金會，皆有文件可以佐證，依《財團法人法》規定，漢儒、華儒都是政府全額捐助的財團法人，因此要求2個基金會承認是由政府捐助成立、修改章程，將正聲股權回歸國有。

軍情局（圖）長年掌控正聲電台，卻因退將把持，20億元國產恐不保。

▲軍情局（圖）長年掌控正聲電台，卻因退將把持，20億元國產恐不保。

不過，漢儒、華儒2基金會卻堅稱正聲股權是私人捐助，否認與軍方有關，雙方對簿公堂。台北地方法院李姓法官審理後，認定軍情局並非2個基金會的主管機關，沒有行政監督的權限，雙方也沒有法律上的利害關係，軍情局沒資格提告。

正聲電台歷史悠久，今年入圍廣播金鐘獎多個獎項。（翻攝正聲臉書）

▲正聲電台歷史悠久，今年入圍廣播金鐘獎多個獎項。

此外，法官也認為，2基金會的法人登記證書、捐助章程、捐助人名冊，看起來跟軍情局無關，就算2基金會成立的資金，真是來自軍情局投資正聲電台所獲得的股利或股權，只要捐贈行為完成，相關財產就變成2基金會所有，軍情局不能再主張任何權利，去年判決軍情局敗訴。對於這樣的結果，國防部及軍情局無法接受，已蒐集更多證據上訴二審，全案正由高等法院審理中。

正聲除了台北總台外，還有6個分台，總資產逾20億元。（翻攝正聲官網）

▲正聲除了台北總台外，還有6個分台，總資產逾20億元。


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