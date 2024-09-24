三商壽改善計畫金管會准了　現增發債拚RBC年底達標

▲三商美邦人壽。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

三商美邦人壽連5期資本適足率（RBC）低於法定標準，金管會今天證實，已在9日同意三商壽所報改善計畫，根據三商壽規劃，將採現金增資、發行次債雙管齊下強化資本，並持續洽談策略性投資人，目標今年底RBC達標。

根據各保險公司揭露公開資訊，今年6月底三商壽RBC為150.99%，相比2023年12月底的111.09%，拉升39.9個百分點，但仍未回到200%法定標準以上，屬於資本不足狀態，且已連5期未達標；淨值比則揮別先前連4期低於3%窘境，6月底回升至3.34%。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會表示，2023年底三商壽清償能力雙指標未達標，今年上半年向金管會提報改善計畫，但因計畫不完備，金管會7月11日處分三商壽並限期重提改善計畫，三商壽於8月重新提報改善計畫後，經過審視，金管會評估計畫內容可接受，於9月9日同意改善計畫。

蔡火炎指出，三商壽此份改善計畫，仍有納入洽談策略性投資人規劃，但因具不確定性，三商壽最主要強化資本方案是以現金增資及發行次順位公司債2種募資管道搭配，並以今年底RBC回到200%為目標。

換言之，若三商壽依改善計畫落實執行，今年底三商壽RBC可望回到法定標準。

蔡火炎說明，此次三商壽規劃現金增資及發行次債規模都有拉高，且時程上均有明確抓今年底前資金會到位，所列備援方案以發債為主，若有變數，規劃今年啟動並在年底前完成，金管會評估後同意三商壽改善計畫，若屆時未落實執行，金管會將可再度裁罰。

蔡火炎表示，三商壽持續洽策略性投資人，但過程若有變化導致無法達成，即必須馬上啟動備援計畫，也就是進行發債。對於三商壽改善計畫，他也提醒「提出來就要做到、要去努力，否則將面臨再度裁罰」。

三商壽19日召開董事會，通過將公開募集發行10年期次債額度新台幣100億元，以及辦理現金增資發行普通股3億股，雙管齊下強化資本。