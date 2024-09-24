「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

▲日本伊豆群島近海規模5.9地震引發50公分海嘯，專家指出，台灣也有類似構造，呼籲氣象署下修發布海嘯警報標準。（圖／翻攝自氣象廳）

記者許敏溶／台北報導

通常大地震才會引發海嘯，但日本近海今（24日）上午僅規模5.9地震，竟測得50公分海嘯。地震專家郭鎧紋表示，海嘯為破火山口內環形斷層引發，花蓮外海有類似構造，1867年基隆近海規模7強震並出現7公尺海嘯，疑似就是該類型，但氣象署現只針對規模7以上地震發海嘯警報，建議應思考下修發布海嘯警報標準。

日本伊豆群島鳥島近海在今天上午8時14分發生規模5.9地震，日方發布海嘯注意警報。之後日本氣象廳在伊豆群島八丈島八重根測得50公分海嘯。過去往往規模7或8強震才會發生海嘯，外界不免好奇，為何規模僅5.9地震可以引發50公分海嘯。

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地震專家郭鎧紋指出，海嘯成因大致分成三種，絕大多數海嘯是由海溝型地震所引發，規模通常達8以上，其次是未達規模8地震，但強震導致大規模海底山崩而引發海嘯，最後則是具有破火山口的海底火山所引發，就像是今天的伊豆鳥島近海的地震。

郭鎧紋進一步說明，伊豆鳥島屬於破火山口內環形斷層引發地震，因為它是封閉的，只要規模達到5以上，就有可能引發海嘯。另外在伊豆-小笠原島弧的海底須美壽島（Sumisujima）破火山口，幾乎每十年就會發生一次規模不到6的中型地震，並引發一公尺等級海嘯。

郭鎧紋表示，所謂「破火山口內環形斷層」，簡單來說，是指一種被束縛在破火山口內的環形斷層的火山活動而發生的地震。從震源機制解上來看，這種地震的發生機制與絕大多數地震不同。

▲破火山口內環形斷層造成地震（如圖a），與傳統地震大不相同。（圖／郭鎧紋提供）

「台灣也有破火山口內環形斷層引發地震」，郭鎧紋表示，花蓮外海在1986年11月15日曾發生規模6.8地震，當然雖沒出現海嘯，但當時國際學者曾調查發現，該起地震有類似破火山口地震的垂直運動。

此外，郭鎧紋指出，1867年12月18日，基隆、金山外海發生規模7左右強震，隨後引發生約7公尺海嘯，加上該區域火山活動相對活躍，很有可能就是破火山口內環形斷層引發該起地震，但目前氣象署現只針對規模7以上地震發海嘯警報，應思考是否參考日本作法，往下調整為規模6或5就發布海嘯警報。

▲郭鎧紋表示，台灣也有類似伊豆群島的火山結構。圖中紅色三角形為火山構造（圖／郭鎧紋提供）