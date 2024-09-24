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生活無力與「缺乏蛋白質」有關？！　營養師教你重拾陽光好活力

統一陽光豆漿,統一陽光陽光黃金豆豆漿,蛋白質,早餐,趙函穎營養師（圖／趙函穎營養師提供）

▲即使昨晚睡得不錯，上班依然沒活力？這樣的情況很可能與你「缺乏蛋白質」有關。（圖／營養師趙函穎提供，以下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活忙碌，飲食習慣也跟著亂了套，早餐隨便吃、午餐吃外食、晚餐簡單煮，三餐亂亂吃或懶得吃，營養攝取嚴重不足，再加上缺乏運動和壓力大，即使每天睡飽了也依然沒活力，上班老是沒活力，開會注意力不集中，學習也總是昏昏欲睡，動不動就喊累，走路沒力、拿重物也無力，整個人沒來由就是懶懶的。這些狀況看似平常，其實身體正在默默發出警訊告訴你「缺乏蛋白質」了！

即使睡得再飽、休息再久還是好累，每天感覺像「沒電」一樣，做任何事都沒有力，身體總累積揮之不去的無力感，營養師趙函穎表示，這可能暗示著生活中缺乏了蛋白質，其中有三大常見徵兆，無論是上班族、學生族，幾乎是大家都會遇到的狀況，現在就快來檢視一下。

徵兆一、上班虛累累：明明前一天睡好睡滿，白天卻總是呈現一種無力感，一早到公司就哈欠連連，都還沒開始忙，活力就少了一大半。
徵兆二、體力狀態超差：以前是健步如飛，現在只走了幾步路或去家裡附近的便利商店買個東西就氣喘如牛，每一步就像是踩在棉花上，沉重乏力，甚至爬樓梯都像是在爬山。
徵兆三、總是懶洋洋 : 外出毫無動力，就連宅在家也只想到處躺，什麼事都不想做，整個人彷彿變成了一潭死水，隔天更因為賴床趕不上公車，生活節奏全亂了。

統一陽光豆漿,統一陽光陽光黃金豆豆漿,蛋白質,早餐,趙函穎營養師（圖／趙函穎營養師提供）

▲維持攝取足夠的「蛋白質」，能夠讓身體活力充沛。

你我都可能發生這些情境，但營養師趙函穎指出，問題可能是「蛋白質」攝取不足造成，因此從重視飲食開始，不只要補充優質的蛋白質，均衡飲食，還要搭配適量的蔬果，才能徹底改善困擾，因為蛋白質就如同人體的「建築材料」，能幫助我們保持日常的活力與健康的狀態。

蛋白質不僅是肌肉組織的主要成分，有助於維護肌肉生長和代謝功能運作，保持體力充沛，對於久坐的上班族來說，維持適當的攝取尤其重要之外，蛋白質中的胺基酸也是增強活力不可或缺的元素，無論是在運動後恢復體力，還是面對工作和生活中的挑戰，建議每日攝取足量，以維持身體的正常生理機能。而一日之計在於晨，相較於高碳水飲食，含有蛋白質的餐點，更能在一整天中保持清醒。

統一陽光豆漿,統一陽光陽光黃金豆豆漿,蛋白質,早餐,趙函穎營養師（圖／趙函穎營養師提供）

▲日常生活中攝取蛋白質並不難，除了可以挑選含有優質蛋白質來源食材，便利商店就可以取得的統一陽光陽光黃金豆豆漿，也是既方便又營養的選擇之一！

日常生活中要如何有效吃進足夠的蛋白質？營養師趙函穎提到可以掌握三個要點，多樣化的食材搭配、選擇便利的蛋白質來源及健康的蔬果。想要在三餐多補充優質蛋白質，雞蛋、魚肉、瘦肉、豆類、堅果等都是很好的選擇，特別是在早餐時，應選擇含有蛋白質的食物，例如來杯豆漿，讓人充滿能量與元氣。

而現代人普遍忙碌，無法每天花時間準備豐富的蛋白質餐點，這時候在便利商店就可以取得的統一陽光陽光黃金豆豆漿，植物性蛋白質容易吸收，為日常飲食提供了簡單而高效的蛋白質補充方式，輕鬆方便的為身體補給所需。此外，別忘了多吃蔬果，彩虹顏色蔬菜配一份水果，更全面地均衡營養。

統一陽光豆漿,統一陽光陽光黃金豆豆漿,蛋白質,早餐,趙函穎營養師（圖／趙函穎營養師提供）

▲統一陽光陽光黃金豆豆漿搭配烤雞肉蔬菜餐盒，包含了各式優質蛋白質，不僅飽足，活力也大大滿足！

營養師趙函穎也分享活力滿足菜單推薦營養早餐組合，早餐來杯統一陽光陽光黃金豆豆漿，搭配富含纖維與營養的地瓜、水果沙拉、堅果，再加上水煮蛋或溫泉蛋，就是完美健康的一餐；想吃更豐盛的話，外送健康餐盒可以選統一陽光陽光黃金豆豆漿搭配烤雞肉蔬菜餐盒，除了有統一陽光陽光黃金豆豆漿提供優質的植物性蛋白，烤雞肉、毛豆、蛋卷，以及高麗菜、胡蘿蔔、菇類、玉米筍等蔬菜與糙米飯，包含了各式蛋白質，還有膳食纖維、維生素等豐富營養。透過簡單的飲食調整，就能告別無力和狀態差，迎接精氣神美好的一天，重拾陽光好生活！

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