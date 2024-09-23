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以色列空襲黎巴嫩300處地點　至少182死、700多人受傷

▲▼以色列23日襲擊後黎巴嫩南部濃煙滾滾。（圖／路透）

▲以色列23日發動空襲，黎巴嫩南部冒出濃煙。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

以色列軍機23日空襲黎巴嫩各地至少300個與真主黨有關的地點。黎巴嫩衛生部表示，截至當地時間下午3點44分（台灣時間20點44分），這次攻擊造成至少182人死亡、700多人受傷。有當地媒體指出，傷亡者包括婦女和兒童。

以軍23日鎖定真主黨多處據點、火箭發射地下設施，地點包括包括泰爾（Tyre）、馬爾佳庸（Marjayoun）、納巴蒂葉（Nabatieh）以及貝卡谷地，並在事前透過簡訊、廣播等方式通知了地點附近的平民盡快撤離。

根據《新華社》引述黎巴嫩軍方人士說法，有超過30架以色列戰機在上午發射約250枚空對地導彈，錫即了黎巴嫩境內數十處房屋、真主黨據點及森林、山谷地區。下午，戰機又對南部、東部60餘座城鎮實施約120次空襲。

▲▼人們從黎巴嫩南部沿海城市西頓向北行駛，以逃離以色列的轟炸。（圖／路透）

▲人們從黎巴嫩南部逃往北部，造成交通大堵塞。（圖／路透，下同）

根據《CNN》報導，以軍發動了自去年10月加薩衝突以來最密集的大規模空襲。人們正在自全國各地的城鎮逃往首都貝魯特，導致沿途交通嚴重堵塞。

黎巴嫩衛生部23日表示，截至當地時間下午3點44分（台灣時間20點44分），以色列對黎巴嫩的空襲造成至少182人死亡、700多人受傷。目前尚不清楚有多少真主黨武裝分子傷亡，但許多真主黨勢力強大的住宅區也遭襲擊，當地媒體稱傷亡者包括婦孺。

▲▼以色列23日襲擊後黎巴嫩南部濃煙滾滾。（圖／路透）

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