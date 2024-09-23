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男子搏命「跨軌道爬月台」全被拍　台鐵報警：最重罰10萬元

▲▼台鐵新竹車站目前單日上下旅客突破5.5萬人。 （圖／台鐵公司提供）

▲有男子直接跨過軌道爬上月台，過程全被拍下，台鐵公司已調閱留存畫面，並報警咎責。（示意圖／翻攝靠北台鐵臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵台中火車站昨有一名男子為了要到對向月台，縱身跳下直接跨越軌道，再爬上月台，1分鐘後普悠瑪列車就進站，讓候車旅客驚呼不已，危險行為也被其他旅客拍下。台鐵公司已調閱留存相關畫面，並通報路警單位咎責，依「鐵路法」規定，情節重大者將處5萬以上、10萬元以下罰鍰。

有網友在臉書粉專「靠北台鐵」上傳一段短片，並指出9月22日上午9時55分，台中火車站有1名男子，為了方便直接跳下月台，跨過軌道跳上對面月台，之後搭上對面的區間車。

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影片中還聽到旅客驚呼，「好誇張」。該民眾表示，過程中很多旅客看到，但沒見台鐵人員吹哨阻止，且該男子跨過軌道、跳上月台後約1分鐘，就有普悠瑪進站。

對此台鐵公司回應，經查當時南下111列車自1月台B側開出後，一名男性自2月台A側跳下軌道，跨軌後自行爬上1月台B側，跨軌過程約18秒；3分鐘後北上162次進入2月台A側辦客。

台鐵公司表示，該男子跨軌時，第1月台值班運轉員正於A側執行南下3187次列車監視並準備開車，視線被行車室阻擋，無法察覺此件違規事件，所幸當日有熱心目擊旅客告知站方人員，站方已調閱留存相關畫面，並通報路警單位協助追查咎責。

依據「鐵路法」第57條第二項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。前項情形，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處新台幣5萬元以上、10萬元以下罰鍰。

台鐵公司指出，站區內月台側均有明顯相關警語標示，告知民眾相關法源與罰則，鄭重呼籲民眾進站乘車應留意安全，勿恣意危險行為以免觸法。

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